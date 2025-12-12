Премьер Словакии заявил, что стратегия ЕС в отношении конфликта является неправильной и неэффективной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит решение Европейской комиссии о предоставлении Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

"Словакия не будет участвовать в планах, которые только продолжают страдания и убийства. На предстоящем заседании Европейского Совета я не поддержу ни одного решения, которое будет предусматривать финансирование военных расходов Украины", - отметил Фицо.

В своей речи, опубликованной в X, политик заявил, что "военного решения этого конфликта нет, стратегия ЕС по этому конфликту является неправильной и неэффективной, а продолжение войны является ничем, кроме бессмысленных убийств без усиления позиции Украины в потенциальных мирных переговорах".

Фицо также считает, что выделение десятков миллиардов евро на военные расходы продолжает войну, а использование замороженных российских активов может "непосредственно поставить под угрозу мирные усилия США".

Словацкий премьер также заявил, что правительство Словакии "является надежным и солидарным игроком", который помогает Украине во многих сферах гуманитарной деятельности, поставляя ей электроэнергию и газ. Также он упомянул, что на территории Словакии находится почти 200 000 граждан Украины, которые сбежали от войны.

Кроме этого, он сказал, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС, но некоторые страны-члены блока "все чаще высказывают серьезные предостережения относительно быстрого членства Украины в Европейском Союзе".

Позиция Словакии по Украине - другие новости

Венгрия и Словакия собираются обратиться в Европейский суд с целью обжалования плана Европейского Союза по запрету импорта российских нефти и газа.

В то же время послы стран-членов Европейского Союза одобрили план блока по постепенному прекращению импорта российского газа до осени 2027 года. Ожидается, что министры и Европарламент одобрят план значительным большинством голосов, несмотря на то, что Венгрия и Словакия его не поддерживают.

Президент Словакии Петер Пеллегрини 6 декабря попал в базу "Миротворец". Характеризуя Пеллегрини, сайт называет его "агентом влияния РФ в странах Евросоюза", который "отрицает суверенное право Украины на защиту от российско-фашистских захватчиков".

