Трамп отреагировал на скоропостижную смерть влиятельного сенатора Грэма

Президент США назвал Грэма одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Президент США Дональд Трамп молниеносно отреагировал на внезапную смерть влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма.

"Сенатор Линдси Грэм был одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линди будет очень не хватать", - написал он в Truth Social.

Причина смерти Линдси Грэма

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм умер в субботу вечером в возрасте 71 года. Как сообщила его канцелярия, причиной смерти стала непродолжительная тяжелая болезнь.

Видео дня

Пр этом NBC News уточнил, что причиной стал сердечный приступ.

Что теперь будет с республиканцами

Как отметило издание Bild, со смертью Грэма Республиканская партия потеряла одного из своих самых видных политиков. Он представлял Южную Каролину в Сенате США на протяжении почти 24 лет. До этого он работал в Палате представителей и в законодательном собрании своего родного штата.

Грэм и Украина

Грэм был известен как сторонник жесткого внешнеполитического курса США. Он выступал за бескомпромиссную политику в отношении России, Ирана. Он также был одним из самых активных сторонников Украины; только в пятницу он встречался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения военной помощи и санкций против РФ.

Грэм и Трамп

В политическом плане Грэм прошел путь значительной трансформации. Во время президентской кампании 2016 года он был одним из самых ярых критиков Трампа, заявляя, что тот непригоден для поста президента. Однако после победы Трампа их отношения сблизились: бывший оппонент стал одним из ключевых союзников президента в Конгрессе.

Умер Линдси Грэм: что известно

Вечером 11 июля в возрасте 71 года внезапно скончался американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом говорится в заявлении его офиса.Как отмечается, сенатор скончался от "непродолжительной и внезапной болезни".

"Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уважении к нему в этот невероятно тяжелый период", – обратились в офисе.

Вас также могут заинтересовать новости: