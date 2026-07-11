В Анкаре Трамп поставил Путина в дурацкое положение, – аналитик

В Кремле надеялись дипломатически уладить ситуацию с "Пэтриотами" для Украины, но Трамп так и не позвонил своему другу Владимиру.

После саммита НАТО в Анкаре, где президент США Дональд Трамп продемонстрировал определенную благосклонность к Украине, Кремль оказался в сложной дипломатической ситуации, поскольку рассчитывал, что именно Россия будет фаворитом Белого дома. Об этом в своей колонке на Deutsche Welle пишет политический эксперт Иван Преображенский.

Аналитик напоминает, что во время саммита Трамп заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, а также допустил возможность усиления защиты украинского неба. Кроме того, он положительно оценил удары Украины по российскому топливно-энергетическому комплексу как фактор, который может приблизить окончание войны. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер также сообщил о намерении в ближайшее время позвонить Владимиру Путину.

По словам автора, именно это заявление вызвало немедленную реакцию Москвы. Российская сторона сразу согласилась на разговор, однако телефонный звонок так и не состоялся. По мнению Преображенского, это поставило Кремль в неловкое положение, ведь ожидание контакта осталось без результата.

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Эксперт рассказывает, что ранее в Кремле надеялись на возвращение Трампа к роли посредника в переговорах по Украине. В то же время после саммита, как отмечает автор, в Вашингтоне, возможно, изменили подход и больше не стремятся вести переговоры без признаков готовности Москвы к компромиссам.

В публикации также отмечается, что визит спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву сначала отложили, а затем полностью отменили. По мнению Преображенского, это стало еще одним сигналом о нежелании Вашингтона возвращаться к переговорам без конкретных предложений со стороны России.

Автор обращает внимание и на противоречивые заявления российских чиновников. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров вновь апеллирует к ультимативным требованиям Кремля, тогда как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков делает неоднозначные заявления относительно возможных контактов с Белым домом. В то же время сам Путин, как подчеркивается в статье, публично ситуацию не комментирует.

И пока в Кремле размышляют, как выйти из затруднительного положения, отмечает эксперт, Украина и США продолжают усиливать давление на Россию. Зеленский уже подтвердил достижение договоренностей по "Пэтриоту", а американский сенатор Линдси Грэм сообщил о согласовании с Белым домом новой редакции законопроекта о жестких санкциях против России.

"Очевидно, что Кремль находится в тупике. У него сложная ситуация в тылу, и вряд ли у него есть ресурсы, чтобы резко обострить ситуацию на фронте. У него нет и аргументов для Трампа, чтобы возобновить переговоры на удобных для Путина условиях. Но нет и готовности предлагать компромисс. Однако придется, конечно, если американский лидер внезапно снова не передумает, разрушив всю конструкцию, которая впервые сложилась так удачно для начала реальных, а не имитационных переговоров с Путиным", – резюмирует эксперт.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, массированные удары по украинским городам с многочисленными жертвами среди гражданского населения, которые наносит Россия в последние дни, по мнению аналитика Марка Галеотти, являются ответом на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам.

Эксперт считает, что в отчаянии Путин может прибегнуть к новой мобилизации или диверсиям против европейских заводов, но все варианты эскалации сопряжены с большими рисками. Тем не менее, лето обещает быть довольно опасным.

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