Он считает, что страны Запада дали ему повод.

Лидер британской партии "Реформировать Соединённое Королевство", идеолог "Брексита" Найджел Фарадж заявил, что Запад спровоцировал нападение России на Украину.

В интервью BBC политику напомнили, что в 2014 году он назвал Путина мировым лидером, которым он больше всего восхищается. "Я сказал, что не люблю его как человека, но восхищаюсь им как политическим оператором, потому что ему удалось взять под контроль управление Россией", - ответил он.

Также Фараджа попросили прокомменитировать его слова в феврале 2022 года, когда он назвал вторжение России "следствием расширения Европейского союза и НАТО".

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Политик сказал, что с 1990-х годов утверждал, что постоянное расширение альянсов на восток дает Путину "повод сказать российскому народу, что они снова придут за нами и начнут войну". "Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это [Путин] виноват", - добавил он.

Мнистр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли уже отреагировал на эти слова. Он заявмил, что Фарадж "повторяет гнусное оправдание Путина за жестокое вторжение в Украину".

Путь Украины в НАТО

Как известно, одним из объяснений полномасштабной войны против Украины российская пропаганда называет "расширение НАТО" и угрозу, которую якобы представляло бы для РФ вступление Украины в Альянс.

При этом перед полномасштабным вторжением Украину не собирались принимать в Североатлантический Альянс. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что незадолго до большого вторжения сказал Путину, что о членстве Украины в НАТО "не идет речи еще лет 30".

Путин требует, чтобы Киев отказался от членства в НАТО, а также хочет получить "гарантии безопасности" для России. Недавно он заявил,что его ядерная держава "защищает себя в Украине", но воевать с НАТО не собирается.

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