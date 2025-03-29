По мнению Фараджа, окончательным результатом переговоров не может стать победа российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по прекращению войны между Украиной и Россией, считает британский союзник Дональда Трампа, лидер ультраправой британской партии Reform UK Найджел Фарадж. Об этом пишет Politico.

По мнению Фараджа, окончательным результатом переговоров не может стать победа российского президента.

"Это вполне правильно - стремиться к миру, но мы не можем иметь мир, который превратит Путина в победителя. Поэтому я не согласен с его командой (командой президента США Трампа, - ред.)", - отметил лидер Reform UK.

Видео дня

Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть справедливым и что Россия сейчас "получает слишком много".

"Возможно, за кулисами российской стороны происходят вещи, о которых мы не знаем, но на данный момент это вызывает беспокойство", - добавил Фарадж.

Издание подчеркивает, что эти комментарии впечатляют, учитывая, что ранее Фарадж очень поддерживал президента США:, присутствовал на его инаугурации, появлялся на митингах Трампа и даже получил послание по случаю своего 60-летия от высокопоставленного республиканца.

Путин не хочет мира: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Путин пытается затянуть США в бессмысленные дискуссии, чтобы выиграть время для продолжения войны против Украины. По его словам, несмотря на разговоры о мире, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. "Путин хочет вести переговоры о территории с более сильной позиции. Он думает только о войне", - подчеркнул Зеленский.

О том, что Путин врет представителям администрации Трампа, заявил и экс-советник президента США по национальной безопасности во время его первой каденции Герберт Макмастер. "Путин ему врет! Это ни для кого не должно быть неожиданностью. Путин - лучший лжец, лучший обманщик в мире", - сказал Макмастер.

Вас также могут заинтересовать новости: