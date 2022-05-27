В чем причина - пока наверняка неизвестно.

Жители России начали массово жаловаться на то, что у них не работает стриминговая платформа Netflix. Такая проблема наблюдалась у тех, кто не использовал VPN.

Об этом сообщает DTF.

По данным издания, ранее сериалы и фильмы Netflix можно было продолжать смотреть из РФ, используя VPN только для регистрации аккаунта и пополнения его счета.

Но после полномасштабного вторжения России в Украину, сервис Netflix объявил о приостановке работы в стране-агрессоре. При этом еще какое-то время он продолжал добавлять контент как с дубляжом, так и с русскими субтитрами.

Возможно, недоступность Netflix без VPN - это всего лишь неполадка, которую в скором времени исправят. Так как при подключении VPN сервис восстанавливается, и там можно продолжать смотреть сериалы и фильмы.

Напомним, ранее сериал "Слуга народа" занял второе место в рейтинге Netflix.

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