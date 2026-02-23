Евро дешевеет в начале недели: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,03 грн, а евро – 50,68 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,03 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,36 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,68 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,30 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,20 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,45 грн/евро, а курс продажи - 51,26 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 23 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта не изменилась и осталась на уровне предыдущего показателя.

В отношении евро гривня также не изменилась: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня осталась без изменений.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что валютный рынок будет оставаться напряженным. По его прогнозу, с 23 февраля по 1 марта курс доллара будет находиться в пределах 43-43,5 гривни и 50-52 гривни на межбанке и 43-43,75 гривни и 50-52 гривни на наличном рынке.

