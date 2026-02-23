Посольство РФ в Сеуле попросили убрать гигантский баннер с надписью 'Победа будет за нами'

Этот баннер развешен на фасаде здания российского посольства в столице Южной Кореи.

Власти Южной Кореи обратилось к посольству РФ с просьбой убрать с фасада своего здания в Сеуле гигантский баннер с надписью на русском "Победа будет за нами", который появился там накануне четвертой годовщины вторжения РФ в Украину.

Как сообщает агентство Reuters, Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи направило свое недовольство российским дипломатам, однако неизвестно ответили ли они.

Reuters отметило, что внешний баннер в цветах российского флага размером около 15 м высотой, появился на здании в центре Сеула в прошлый вторник, то есть незадолго перед четвертой годовщиной вторжения РФ в Украину. Журналисты агентства сообщили, что и сегодня он висит, где висел.

В своем заявлении МИД страны подчеркнул, что считает российское вторжение в Украину противозаконным и настаивает на прекращении военного сотрудничества Москвы с Северной Кореей.

Указывается, что журналисты Reuters хотели взять комментарий у посольства РФ, однако автоответчик им сообщил, что сегодня у дипломатов выходной по случают 23 февраля - День защитника отечества в РФ.

Северная Корея и РФ

В 2024 году российский диктатор Владимир Путин подписал с диктаторов КНДР Ким Чен Ыном договор о взаимной обороне. В рамках этого соглашения Северная Корея направила около 14 тыс. солдат для участия в войне на стороне российских войск против Украины, где, по данным южнокорейских, украинских и западных источников, были убиты более 6000 из них.

Сообщалось, что северокорейские солдаты воевали в основном в Курсокй области.

А 16 февраля стало известно, что Ким Чен Ын открыл новый жилой массив в Пхеньяне для семей военных, которых ликвидировали на войне РФ против Украины. Ким заявил, что новый район символизирует "дух и жертвенность" убитых солдат, добавив, что дома призваны позволить скорбящим семьям "гордиться своими сыновьями и мужьями и жить счастливо".

