Россия меняет цели для своих атак по Украине: в ISW раскрыли замысел

Во время последнего массированного удара РФ атаковала систему водоснабжения Украины.

Россия усиливает диверсионную кампанию, направленную на подрыв доверия украинцев к их безопасности и дестабилизацию общества. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Эксперты пришли к такому выводу после теракта во Львове. Они отмечают заявление мэра города Андрея Садового, который обвинил в теракте РФ и заявил, что они намеренно выбрали для нападения именно Львов. Поскольку в этот момент там находилось много туристов и военнослужащих.

Аналитики напоминают, что несколько дней назад правоохранители из Украины и Молдовы пресекли российскую спецоперацию с целью убийства нескольких известных политических и оборонных деятелей. СБУ тогда предупредила, что Россия намерена использовать эти громкие убийства для распространения паники и дестабилизации социально-политической ситуации в Украине. А Зеленский после теракта со ссылкой на данные разведки сообщил, что Россия, вероятно, продолжит такие нападения.

"Россия, вероятно, продолжит такие нападения и попытки убийства для достижения своей цели дестабилизации Украины, а также может воспользоваться сообщениями о нападениях или арестах, связанных со срывом заговоров, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе", - подытоживают аналитики.

Также в ISW проанализировали последний массированный удар РФ по Украине в ночь на 22 февраля. Они отметили сообщение Зеленского, в котором он заявил, что РФ атаковала украинскую логистику и инфраструктуру водоснабжения в городах, вместо того, чтобы сосредоточиться на энергетической инфраструктуре.

По мнению экспертов, РФ меняет цели для ударов после серии атак по энергосети в течение зимы. В то же время они считают, что Москва не прекратит попытки разрушить энергетическую инфраструктуру Украины во время будущих атак.

Теракты РФ в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупредил о том, что РФ готовит новые теракты в Украине и добавил, что теракт организовывали именно россияне. По его словам, исполнители были завербованы через Телеграм. Президент поручил СБУ проработать реагирование, чтобы исключить подобные преступления.

Между тем в ОП на фоне теракта снова вспомнили о блокировке Телеграм в Украине. Заместитель главы ОП Ирина Верещук заявила, что РФ регулярно использует этот мессенджер в своих целях для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

