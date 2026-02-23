'ПриватБанк' повысил цену евро: свежий курс валют на понедельник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 февраля, не изменился и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 51,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 43,48 гривни. При этом курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек и составляет 51,55 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 23 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта не изменилась и осталась на уровне предыдущего показателя.

В отношении евро гривня также не изменилась: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня осталась без изменений.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на предыдущем уровне и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,03 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,36 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,68 гривни за евро.

