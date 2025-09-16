По данным издания, она будет помогать в восстановлении экономики Украины.

Христя Фриланд уйдет с должности министра транспорта и внутренней торговли, чтобы занять должность специального представителя Канады по вопросам восстановления Украины, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что во вторник, 16 сентября, премьер-министр Канады Марк Карни в своем заявлении сообщил, что Фриланд займет эту новую должность, оставаясь членом парламента.

Карни добавил, что она имеет "уникальные преимущества" для этой работы, учитывая ее опыт работы на должностях министра финансов, иностранных дел и международной торговли.

Видео дня

В публикации говорится, что Фриланд публично покинула первые ряды бывшего премьер-министра Джастина Трюдо и ускорила его уход из политики. Однако, она вернулась в правительство под руководством Карни.

Указывается, что в отдельном заявлении Фриланд поделилась, что не собирается баллотироваться на следующих выборах.

"После 12 насыщенных лет в публичной жизни я понимаю, что сейчас самое время уступить место другим и искать для себя новые вызовы", - заявила она.

Издание со ссылкой на чиновника из правительства Канады, пожелавшего сохранить анонимность, отмечает, что в качестве специального представителя по Украине, Фриланд будет напрямую сотрудничать с Карни и украинскими лидерами над планом восстановления экономики страны.

Добавляется, что Фриланд также будет налаживать связи с канадскими бизнес-лидерами и лидерами профсоюзов, а также с украинской общиной Канады.

В публикации говорится, что Фриланд имеет украинские корни и владеет украинским языком. Она способствовала решительной поддержке Украины со стороны Канады во время пребывания в правительстве.

Отмечается, что именно Фриланд помогла возглавить инициативу министров финансов стран "Большой семерки" по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки Украины.

Издание указывает, что ранее в этом году Фриланд проиграла Карни борьбу за лидерство в Либеральной партии Канады, после того как Трюдо подал в отставку из-за ее обвинений в том, что бывший премьер-министр отвлекался на "дорогостоящие политические трюки" на фоне падения рейтинга.

"Я ухожу не для того, чтобы проводить больше времени с семьей, и не потому, что бремя выборной должности слишком тяжелое для меня. Для меня, моего замечательного мужа и детей государственная служба была привилегией, а не жертвой", - сказала Фриланд.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабмин принял проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передал его на рассмотрение Верховной Рады. Свириденко рассказала, что расходы госбюджета предусмотрены на уровне 4,8 трлн гривен, тогда как доходы - 2 трлн 826 млрд грн. Отмечается, что дефицит бюджета прогнозируется на уровне до 18,4% от ВВП, что на 3,9 процентных пункта меньше показателя 2025 года. По словам Свириденко, потребность страны во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Также мы писали, что Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для государств ЕС по возвращению реинтеграции и изменения официального статуса граждан Украины. Отмечается, что эти рекомендации были одобрены на случай, когда условия в Украине будут позволять постепенное прекращение действия статуса временной защиты для украинцев. Примечательно, что в Совете призвали государства-члены предоставлять украинским беженцам национальные виды на жительство.

Вас также могут заинтересовать новости: