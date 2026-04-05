США спасли второго пилота из сбитого в Иране F-15: Трамп сделал громкое заявление

Американские спецназовцы спасли второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном, пишет Axios. Успех спасательной операции также подтвердил президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что офицер по системам вооружения был ранен после катапультирования из самолета в пятницу, но все еще мог ходить и более суток скрывался в горах на юго-западе Ирана. В это время США и Иран вели гонку, чтобы найти пропавшего американского офицера.

Сообщается, что пилот F-15 и оператор системы вооружения связались друг с другом по своим системам связи после катапультирования в пятницу. Пилот был спасен через несколько часов после того, как самолет был сбит. На поиски и спасение второго члена экипажа ушло более суток.

Источники Axios отметили, что до обнаружения офицера по системам вооружения ЦРУ развернуло кампанию дезинформации, распространив внутри Ирана информацию о том, что американские войска уже нашли его и пытаются осуществить наземную эвакуацию.

Тем временем ЦРУ использовало "уникальные возможности" для его поиска. "Это была настоящая иголка в стоге сена", – сказал один из собеседников издания.

По словам чиновника, ЦРУ передало его точное местоположение Пентагону, американским военным и Белому дому, и президент Трамп отдал приказ о немедленной спасательной операции. Трамп и высокопоставленные члены его команды следили за спасательной операцией из ситуационного центра Белого дома.

Трамп подтвердил спасение пилота

Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение пилота в социальных сетях, назвав его "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США".

"Этот военнослужащий оказался в тылу противника, в горах Ирана, где его преследовали враги... По моему приказу были направлены десятки самолетов, оснащенных самым мощным вооружением, чтобы эвакуировать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке", - написал Трамп.

Он напомнил, что накануне был спасен еще один пилот, и тот факт, что обе операции прошли без потерь и даже без раненых, "подтверждает полное господство США в воздухе над Ираном".

Иран сбивает самолеты США

Иран заявил о сбитии американского истребителя F-15E Strike Eagle, тогда как еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел крушение в районе Персидского залива.

Иранские власти объявили награду за обнаружение американского пилота – как живого, так и мертвого. Главный риск заключался не в потере техники, а в возможном захвате военнослужащего США. В случае попадания пилота в плен Иран получит мощный инструмент политического давления.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о сбитии двух американских вертолетов Black Hawk.

