ПВО России слабеет: эксперт прокомментировал атаку украинских дронов в Московской области

Романенко отмечает, что этот процесс будет совершенствоваться в дальнейшем.

В России была сформирована мощная система противовоздушной обороны, однако наши дроны пробиваются туда и наносят удары.

Об этом в эфире Radio NV сказал Игорь Романенко, основатель Благотворительного фонда "Закроймо небо Украины", генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос об обстреле Московской области, он отметил, что продолжается работа по нанесению ударов по российским оборонным предприятиям различными средствами поражения.

"Наносятся удары по военным объектам и объектам, которые обеспечивают различные сложные средства вооружения для армии Российской Федерации", - сказал Романенко.

Кроме того, подчеркнул он, нужно обратить внимание, что несмотря на то, что в России была сформирована мощная система противовоздушной и противоракетной обороны, туда пробиваются наши дроны и наносят удары.

"И этот процесс будет в дальнейшем совершенствоваться с учетом того, что растет и количество, и качество наших средств нанесения ударов. А кроме того, совершенствуется подготовка к ударам. То есть с точки зрения разведки нашей и наших союзников изучается ситуация в этих зонах противовоздушной обороны", - отметил эксперт.

Таким образом, отметил он, наши ударные средства достигают целей, и "чем дальше, тем эффективнее это происходит".

Массированная атака на Московскую область

Как сообщалось, в ночь на 17 мая беспилотники, в частности, нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград Московской области.

Российские власти сообщили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения во время других ударов беспилотников.

Российское министерство обороны заявило, что за ночь и до утра над страной, включая Московскую область, было якобы сбито 556 дронов.

