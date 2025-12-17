Однако значимых успехов оккупанты за полгода так и не получили.

Заросшее молодым лесом дно бывшего Каховского водохранилища превратилось в еще один проблемный участок фронта, где россияне пытаются незаметно просочиться за спины украинских бойцов, которые защищают Запорожье. Об этом говорится в публикации "Радио Свобода".

По словам военных, активные попытки врага просачиваться по побережью Днепра они фиксируют с лета 2025 года. Молодой лес служит для этого хорошим прикрытием. Эти попытки не прекратились и с наступлением холодного времени года.

Бывший нардеп Олег Тягнибок, который сейчас командует батальоном в составе 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле" как раз на этом направлении, считает этот участок на самом деле стратегическим.

"Это кратчайший путь в Запорожье. Они пробовали на Запорожье идти через Орехов - им это не удалось. Наши войска их остановили. Соответственно они накопили серьезное количество сил на этом Каменском направлении и сейчас пробуют прорываться. Им порой удается очень эффективно, незаметно, особенно через ту территорию, которая была Каховским водохранилищем, а сейчас она фактически превратилась в непроходимые чащи, пролазить", - рассказывал Тягнибок еще в августе.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отмечает, что дикие лесные заросли и сложный рельеф дна бывшего водохранилища обеспечивают естественное укрытие, где сложно обнаруживать россиян даже с помощью дронов. Поэтому россияне пытаются этим пользоваться.

"Их тактика заключается, прежде всего, в использовании дна для обхода позиций. В "серых зонах" регулярно происходят боевые столкновения и артиллерийские обстрелы на островах и в прибрежных районах, которые теперь стали более доступными", - говорит Братчук.

Однако соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый убежден, что дно Каховского водохранилища является лишь вспомогательным маршрутом для оккупантов.

"Пытаются лезть, но у них не очень получается. Это не основной их путь к Приморскому. Соответственно сказать, что этот участок несет огромную угрозу, нельзя. Обычный участок, где пробовали и где пробуют, но не получается у них", - говорит аналитик.

Как писал УНИАН, на Добропольском направлении российские войска, воспользовавшись туманом и плохой видимостью, предприняли попытку штурма в зоне ответственности 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов", задействовав пехоту и 16 квадроциклов. Однако атака завершилась полным провалом. Штурмовая группа оккупантов была разбита еще на подходах к украинским позициям.

Также мы рассказывали, что по данным мониторингового канала DeepState, российские оккупационные войска захватили село Серебрянка в Донецкой области и продвинулись в районах еще нескольких населенных пунктов. В то же время в Купянске на Харьковщине продолжается зачистка города от российских военных.

