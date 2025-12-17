Путин также похвалил испытания крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что до конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Его слова цитируют росСМИ.

Сегодня, 17 декабря, во время заседания коллегии Минобороны РФ Путин похвалил испытания крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По его словам, эти комплексы продолжат совершенствоваться.

"Мы будем их дорабатывать, совершенствовать, улучшать. Они уже есть. До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник", - сказал российский диктатор.

Кроме того, Путин заявил, что ядерные силы России будут "играть основную роль в сохранении баланса сил в мире". Он заверил, что для РФ приоритетной задачей является совершенствование стратегических ядерных сил.

"Как и раньше, они будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире", - подчеркнул глава Кремля.

Путин пригрозил продолжить захват Украины - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не откажется от своих целей по захвату территорий в Украине. Он заверил, что Кремль якобы "хочет добиться своих целей дипломатическим путем", но готов продолжать войну против Украины.

По словам Путина, у России есть возможности увеличить темпы наступления на ключевых направлениях.

