Будущий флагман Samsung Galaxy получит уникальную систему распознавания лица

Система позволит смартфону с рекордно высокой точностью распознавать лицо своего владельца, не занимая при этом много места.

В начале 2027 года ожидается выход Samsung Galaxy S27 Ultra – флагмана, который, по словам инсайдера, получит продвинутую систему распознавания лица Polar ID, превосходящую по качеству Face ID от Apple.

По данным Android Headlones, система будет полагаться на поляризованный свет вместо традиционного 3D-сканирования и примерно на 50% компактнее существующих решений, что позволит сохранить минималистичный дизайн с небольшим отверстием под селфи-камеру.

Принцип ее действия заключается в следующем: при взгляде на смартфон система излучает инфракрасный свет, а специальный датчик одновременно фиксирует изображение и данные о поляризации. Благодаря этому система может отличать биологические ткани от неорганических материалов, а вся процедура занимает около 180 миллисекунд.

Технология разрабатывается совместно с компанией Metalenz и, по информации источника, сможет функционировать даже сквозь солнцезащитные очки и медицинские маски. К тому же, ее невозможно будет обмануть с помощью фотографии или 3D-маски лица.

Долгое время производители смартфонов сталкивались с компромиссом: высокая надежность биометрии обычно требовала массивной "челки" или сложного набора датчиков. Если информация подтвердится, Polar ID в Galaxy S27 Ultra не только превзойдет Face ID точности, но и займет значительно меньше места.

Ранее появилась информация, что Samsung готовит для Galaxy S27 Ultra крупное обновление камер. Тогда как Galaxy S26 Ultra, который покажут в феврале 2026 года, получить лишь незначительный апгрейд.

Ранее в сеть утекли европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.

