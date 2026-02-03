ЕС предложит США партнерство по полезным ископаемым для борьбы с Китаем, - Bloomberg

Евросоюз готов подписать с США меморандум о взаимопонимании.

Европейский союз намерен предложить США партнерство в области критически важных минералов. Такой шаг направлен на ограничение влияния Китая.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что ЕС готов подписать с США меморандум о взаимопонимании с целью разработки "Дорожной карты стратегического партнерства" в течение трех месяцев.

Цель партнерства – совместно найти способы получения важных минералов, необходимых для большинства современных технологий, без зависимости от Китая. И США, и ЕС стали зависимыми от дешевых китайских минералов, что дает Пекину рычаги влияния на них.

Меморандум предлагает ЕС и США изучить совместные проекты по важным минералам и механизмы поддержки цен. Он также рекомендует способы защиты от переизбытка минералов из других стран и других форм манипулирования рынком. Между тем, в предложении указано, что обе стороны должны построить надежные цепочки поставок.

Примечательно, что в предложении ЕС также содержится требование уважать территориальную целостность друг друга, добавили источники. Отношения США и ЕС столкнулись с серьезными проблемами после того, как президент Дональд Трамп объявил о желании купить Гренландию.

Источники назвали основные пункты предложения, которое ЕС подготовил:

сотрудничество в целях обеспечения безопасности цепочек поставок и сокращения зависимости, в том числе путем развития международных рынков премиум-класса и совместных усилий по противодействию любым сбоям;

углубление промышленной и экономической интеграции, в том числе посредством совместных проектов;

взаимное освобождение от экспортных ограничений в отношении важных минеральных сырьевых материалов;

сотрудничество в области исследований и инноваций по всей цепочке создания стоимости;

обмен информацией, в том числе о поставок и выявлении рисков, а также совместная работа по повышению прозрачности рынка. Меры по предотвращению сбоев могут включать создание запасов или создание группы реагирования ЕС-США;

сотрудничество в области экспортных ограничений, применяемых к третьим странам.

Попытки правительства США обеспечить собственных производителей и военных редкоземельными металлами делают Европу уязвимой. Отсутствие необходимых компонентов сильно тормозит процесс перевооружения европейских армий.

Кроме того, президент США Дональд Трамп планирует запустить стратегический проект стоимостью 12 миллиардов долларов по созданию запасов критически важных минералов. Проект под названием "Хранилище" позволит защитить производителей от перебоев в поставках критических элементов.

