Топ-10 стран, в которые туристы хотят возвращаться больше всего: первое место вы точно не угадаете

Эти страны настолько запоминаются, что туристы планируют следующий визит еще по дороге в аэропорт.

Есть места, настолько насыщенные впечатлениями – от магнетических городов и невероятных пейзажей до кухни, которую невозможно "попробовать за один раз", – что еще до отъезда из них уже начинаешь мечтать о возвращении.

Чтобы выяснить, какие страны оставляют у туристов самое сильное желание приехать снова, компания SCS Chauffeurs, предоставляющая услуги люксового трансфера из аэропортов, проанализировала более 8 тысяч онлайн-отзывов и голосов поддержки. На основе этих данных определили направления, которые путешественники чаще всего готовы рекомендовать другим и планируют посетить повторно, пишет TimeOut.

Сокровища полуострова Оса и "чистая жизнь"

Отмечается, что первое место с 895 упоминаниями и голосами заняла Коста-Рика. Эта центральноамериканская страна регулярно попадает в списки лучших направлений для путешествий в 2026 году. Ее северный регион давно известен популярным бэкпекерским маршрутом, который пролегает от Сан-Хосе до облачного леса Монтеверде, пляжного Тамариндо и национального парка Мануэль-Антонио.

Впрочем, в Коста-Рике есть и менее известный регион, который с сентября стабильно возглавляет рейтинг самых недооцененных направлений мира – полуостров Оса. Редактор раздела путешествий Time Out Грейс Бирд, которая недавно побывала в этом диком и отдаленном регионе, назвала его "одним из лучших эко-приключений в мире".

По ее словам, Оса находится "за много миль – как в буквальном смысле, так и с точки зрения туристической инфраструктуры – от хорошо протоптанных маршрутов на севере страны". В то же время те, кто ищет настоящую "pura vida" – национальный девиз Коста-Рики, означающий "чистая жизнь", – найдут ее именно здесь, в Сан-Вито, уникальной горной общине на глубоком юге страны.

Кто еще в тройке лидеров

Второе место в рейтинге заняла Италия, третье – Япония. Обе страны, отмечают авторы исследования, вполне заслуживают повторных путешествий. Путешественникам советуют обратить внимание на менее известные города Японии, а также на ключевые направления Италии, которые стоит посетить в этом году.

Топ-10 стран, куда туристы чаще всего хотят вернуться:

Коста-Рика Италия Япония Великобритания Португалия Объединенные Арабские Эмираты Индия Новая Зеландия Ирландия Исландия

