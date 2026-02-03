Графики отключений электроэнергии 4 февраля: когда не будет света в среду

Массированный обстрел врага накануне значительно осложнил ситуацию в энергосистеме.

В среду, 4 февраля, почасовые графики подачи электроэнергии будут действовать для потребителей во всех регионах Украины в течение суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что для промышленности введут графики ограничения мощности.

Накануне враг нанес очередной масштабный удар по энергетической инфраструктуре с использованием дронов и ракет, в том числе баллистических. Ситуацию осложняют рекордные морозы, которые, впрочем, понемногу спадают.

Энергетики предупреждают, что состояние энергосистемы шаткое, и в любой момент нехватка мощностей может вынудить применить аварийные графики отключений.

Оперативно узнать информацию о текущем состоянии энергосистемы и актуальных графиках можно на официальных страницах облэнерго.

Графики отключения света для Одесской области

В Одесской области в областном центре, части Одесского района и в некоторых районных центрах области и в дальнейшем будут действовать экстренные отключения, сообщает ДТЭК. Там, где ситуация разрешает, будут работать почасовые графики подачи света.

Для первых трех очередей электроэнергию будут выключать в два этапа, для трех следующих – в три.

График отключения света для Киевской области

В Киевской области количество этапов отключения света варьируется от двух до четырех. Дважды будут отключать очереди 1.1, 1.2 и 2.1, 2.2, а также очередь 4.2.

Очередь 5.1 станет единственной, у кого за сутки света не будет 4 раза. Остальные потребители, а это ровно половина очередей абонентов, будут без электричества трижды.

Новость будет дополняться графиками.

Обстрелы врагом энергосистемы Украины – главные новости

В ночь на 3 февраля оккупационная армия РФ нанесла прицельный удар по объектам теплогенерации в восьми областях Украины. Повреждениям подверглись ТЭЦ и ТЭС, обеспечивавшие теплом дома простых граждан. Только в столице более тысячи многоквартирных домов остались без отопления в самые суровые февральские морозы.

Удар российских захватчиков по Харькову городской глава Игорь Терехов назвал беспрецедентным. Одна из ключевых ТЭЦ города, работавшая в режиме теплогенерации, была повреждена. В результате более сотни тысяч жителей были отрезаны от теплоснабжения.

