Ситуация значительно ухудшилась: эксперты оценили масштабы новых разрушений энергетики

В пострадавших регионах графики отключений света временно станут еще более жесткими.

В результате очередной массированной атаки России на украинскую энергетику значительно ухудшилась ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"В Харькове сливают воду из сотен домов. В Киеве тоже сложная ситуация в этом плане", – сказал он, отметив, что россияне использовали энергетическое "перемирие" для накопления баллистических ракет.

По его словам, враг целился в ТЭЦ на Левом берегу столицы, а также в подстанцию, отвечающую за передачу электроэнергии с Ривненской АЭС.

В свою очередь, энергетический эксперт Геннадий Рябцев в беседе с УНИАН отметил, что в результате вражеской атаки пострадали генерация, объекты передачи и распределения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Харькове и Днепре.

Также досталось энергетике Одессы. По его словам, в пострадавших регионах часов без света временно станет больше.

Геннадий Рябцев добавил, что в столице враг в очередной раз атаковал все крупнейшие ТЭЦ. Больше всего пострадала Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) – там сейчас продолжается оценка повреждений. Однако, по предварительным оценкам, теплоснабжение будет реально восстановить.

"С генерацией электроэнергии проблемы, а с теплом, я думаю, еще поработают", – пояснил эксперт.

Другие же столичные ТЭЦ, по словам эксперта, существенно не пострадали.

"Более или менее нормально удалось (отразить атаку России, – УНИАН). Там и защита сработала, и не очень точно летело. В этом плане все хорошо", – отметил эксперт.

Он добавил, что осложнило отражение очередной вражеской атаки большое количество примененных баллистических ракет. В этом контексте Геннадий Рябцев в очередной раз подчеркнул необходимость наращивания количества систем ПВО, а также обеспечения достаточного количества боекомплекта к ним и уничтожения пусковых установок к баллистическим ракетам. Он подчеркнул, что несмотря на новые поставки систем ПВО, их недостаточно, чтобы прикрыть территорию Украины.

"Вступаем в очередной период восстановления. Очередные десять дней до следующего удара", – отметил Геннадий Рябцев

Он добавил, что Украина может заменить утраченные в результате вражеских атак энергетические мощности новой генерацией за год при условии наличия достаточного количества систем ПВО, а также наличия стимулов для подключения новой генерации, которую, в частности, покупает бизнес, к энергосистеме.

Атака РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 февраля Россия атаковала Киев баллистикой и дронами. В результате вражеской атаки два района столицы остались без отопления.

Кроме этого, враг ударил по энергетике Харькова. Мэр города Игорь Терехов отметил, что удары наносились целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы причинить ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильные морозы.

Из-за последствий атаки РФ в Днепровском и Дарницком районах Киева, а также Черкасской, Житомирской и Харьковской областях вводились аварийные отключения электроэнергии.

