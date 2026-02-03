'Давление США на Путина не работает': сенатор Грэм призвал передать 'Томагавки' Украине

По словам сенатора, "Томагавки" помогут заставить Путина сесть за стол переговоров.

Давление, которое США оказывают на российского диктатора Владимира Путина, чтобы усадить его за стол мирных переговоров, не работает. Об этом написал сенатор Линдси Грэм на своей странице в соцсети X.

"Очевидно, что давление, которое мы оказываем на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и прекратил массированные атаки на Украину, не работает. Идея президента Трампа преследовать покупателей путинской нефти, которые поддерживают его военную машину, должна быть реализована США и Европой", - подчеркнул он.

Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп нанес серьезный ущерб экономике РФ, преследуя нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы. Он напомнил, что недавно Индия пообещала прекратить покупать российскую нефть.

Видео дня

"Индия теперь покупает значительно меньше российской нефти, и если другие крупные покупатели последуют ее примеру, это поможет положить конец этой кровавой бойне", - отметил сенатор.

Кроме того, Грэм призвал Трампа начать процесс поставки Украине ракет "Томагавк". По его словам, это оружие поможет изменить ситуацию на поле боя и заставить Путина сесть за стол переговоров.

"В ближайшие дни и недели мы должны усилить давление на Путина. Любые переговоры, которые будут восприняты как чрезмерное вознаграждение за агрессию, приведут к катастрофам во всем мире. Обратное также верно. Если переговоры приведут к созданию свободной, сильной и независимой Украины, которая была вынуждена пойти на уступки, то мир станет гораздо более стабильным", - резюмировал сенатор.

"Томагавки" для Украины - важные новости

Напомним, что 17 октября 2025 года президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что надеется на то, что российско-украинскую войну удастся прекратить без поставок ракет "Томагавк" Киеву. По его словам, эти ракеты нужны США.

Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил позицию Трампа по "Томагавкам" для Украины. Он говорил, что президент США еще не принял окончательного решения по поводу передачи этих дальнобойных ракет.

Вэнс подчеркнул, что США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву и окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично Трамп.

Вас также могут заинтересовать новости: