Рекорд с 2022 года: эксперт объяснил, чем особенна последняя массированная атака РФ

Россия не способна достичь своих целей, используя только крылатые ракеты, считает Романенко.

В течение всего января РФ использовала для ударов по Украине 78 баллистических ракет. В то же время во время массированной атаки в ночь на 3 февраля враг применил 32 единицы такого вооружения, заявил авиаэксперт Валерий Романенко.

"Это в целом рекорд, пожалуй, с 22-го года. Вот первый удар мог быть массированным, а после этого я не помню, чтобы использовали сразу 32 ракеты. Кроме того, можно сказать, что это не все ракеты типа Искандер. Здесь могли быть ракеты зенитные С-300, С-400, которые просто падают по баллистической траектории. Они с высоты 3 000 м уже неуправляемы и падают, как обычный брошенный камень", – сказал эксперт в эфире Radio NV.

Он добавил, что россияне наращивают удары баллистикой, поскольку хотят "окончательно решить вопрос украинской энергетики".

"Они понимают, что у нас появились истребители F16, там Mirage 2000, наши истребители. Крылатые ракеты мы сбиваем. Они не достигнут своей цели использованием исключительно крылатых ракет. А кроме того, крылатые ракеты сбиваются всеми типами зенитных комплексов, которые у нас есть. Даже их сбивают старые американские комплексы и даже некоторые более простые комплексы тоже могут", – добавил эксперт.

По словам Романенко, баллистические ракеты любого типа в Украине способны сбивать только зенитно-ракетные комплексы Patriot. На фоне этого, во время атаки РФ в ночь на 3 февраля ситуация для Воздушных сил была "сверхсложной".

"Отлично отработали по Цирконам, из четырех четыре сбили. А вот более простые ракеты, Х-22, Х-32, скорее всего россияне выпускали по местам, где нет Patriot. Потому что здесь сбито только три ракеты из семи запущенных", – добавил Романенко.

Российские удары по Украине

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия запустила по Украине 521 средство воздушного нападения. Среди них 450 ударных БПЛА, а также 71 ракета различных типов. По данным Воздушных сил, украинские защитники сбили 38 ракет и 412 беспилотников различных типов.

Как отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, из-за очередной российской атаки значительно ухудшилась ситуация с электро- и теплоснабжением в Киеве и Харькове. Он подчеркнул, что враг целился в ТЭЦ на Левом берегу столицы, а также подстанцию, отвечающую за передачу электроэнергии с Ровенской АЭС.

