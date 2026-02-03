'Ход войны изменился бы': эксперт назвал оружие, которое даст Украине больше, чем Patriot

Благодаря западному оружию Украина могла бы уничтожить производство российских ракет, считает эксперт.

Украине нужны системы Patriot для защиты городов, однако более важной была бы передача Киеву ракет от западных союзников. Такое мнение высказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Radio NV.

"Больше всего нам нужны Tomahawk и последние ракеты баллистические к HIMARS. Американцы разрабатывают сейчас два типа ракет. Они разрабатывают PrSM с дальностью до 500 км. И, кроме того, разрабатывается к этим же системам ракета на 1000 км. Если бы мы получили эти ракеты, то ход войны вообще изменился бы. Потому что этими ракетами мы могли бы уже уничтожать российское ракетное производство. Потому что оно расположено в Москве", – сказал Романенко.

Он добавил, что благодаря этим ракетам Украина могла бы пройти усиленную российскую противовоздушную и противоракетную оборону, которую враг построил вокруг своей столицы. Кроме того, по словам эксперта, таким образом Украина могла бы уничтожить производство российских "Шахедов".

"Там это крайне несложный процесс. И для того, чтобы остановить производство Шахедов, нужно развалить половину завода. Потому что там много производственных линий, много ручного труда", – добавил Романенко.

Удары по РФ – важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил не делать никаких заявлений о том, стоит ли ожидать возобновления ударов по РФ на фоне массированной вражеской атаки по Украине. Он отметил, что таким образом Москва сорвала деэскалационные шаги. В то же время он заявил, что Украина "старается не информировать агрессора о планах".

Между тем Bloomberg пишет, что на фоне уменьшения украинских атак в январе, Кремль возобновил работу своих НПЗ. Издание отмечает, что из-за этого РФ отменила запрет на большинство экспортных поставок бензина. Благодаря чему производители возобновили поставки на месяц раньше, чем планировалось.

