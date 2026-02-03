'Арена позиционной войны:' эксперт объяснил, как изменились боевые действия в Украине

По словам обозревателя, в настоящее время можно ожидать ощутимых продвижений в ходе переговоров.

Продвижение украинских войск возле Константиновки свидетельствует о позиционной борьбе, которая сейчас продолжается. Наша армия находится в активной обороне и там, где это возможно, она контратакует. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Украинского радио".

"Константиновское направление является важным, хотя и не лидирует по боевым столкновениям. По итогам января лидером было Покровское направление. Второе место принадлежит Гуляйпольскому направлению. Константиновка - это южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию. Константиновское направление является ареной позиционной войны. Сейчас фактически весь фронт является ареной позиционной войны, где либо враг пытается продвигаться, либо мы пытаемся контратаковать", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас стоит ожидать ощутимых продвижений во время переговоров, когда стороны будут достигать определенного компромисса. Второй сценарий - это резкие изменения на фронте в ту или иную сторону.

В то же время Попович предупредил, что успехи врага на Покровском направлении угрожают Украине потерей Покровска и Мирнограда.

"Также под угрозой потеря Гуляйполя. Враг сейчас прилагает усилия, чтобы продвигаться на флангах. Это попытки захватить Родинское и постоянные набеги на Гришино. Если врагу удастся захватить Родинское, ситуация с логистикой будет крайне осложнена", - отметил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что инициатива пока находится на стороне России, ведь именно она пытается наступать.

"Наступать сложнее, чем обороняться. Мы находимся в состоянии стратегической обороны, целью которой является нанесение максимальных потерь и истощение врага. По итогам января враг имеет в два раза меньше достижений, чем в декабре. То есть эффективность вражеских наступательных действий относительно низкая", - добавил Попович.

Кроме того, обозреватель подчеркнул, что российское наступление активизируется и весной, ведь оно продолжается еще с 2023 года.

"Враг может перегруппироваться, подтянуть какие-то силы и активизироваться на определенных направлениях ближе к весне. Для врага приоритетными будут Покровск, Мирноград, Гуляйполе и Константиновка", - отметил эксперт.

Ранее DeepState сообщал, что Силы обороны улучшили положение в Купянске. На карте можно увидеть, что Силы обороны взяли под контроль значительную часть города, которая до этого момента была в "серой" и "красной" зонах.

В то же время начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно рассказал, к каким уловкам прибегает РФ, чтобы продвигаться. По его словам, противник не прекращает попыток проводить инфильтрацию, маскируясь и пытаясь пройти через украинские позиции.

"И как раз в районе Боровой, севернее, противник постоянно пытается использовать трубу "Союз". Они пытаются проделывать новые проходы в этой трубе, отверстия. Но это все предсказуемо, определенные контрмеры проводятся постоянно", - подчеркнул военный.

