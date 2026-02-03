Россияне нанесли удар по Запорожью: погибли 18-летний парень и девушка

Также медицинская помощь понадобилась двум детям.

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью вечером, 3 февраля, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, еще восемь человек получили ранения.

"Россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добирались домой. К сожалению, погибли 18-летние парень и девушка. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Федоров.

Чиновник добавил, что трое человек госпитализированы в больницу, среди них 15-летняя девушка находится в очень тяжелом состоянии.

Федоров подчеркнул, что помощь врачей понадобилась также двум детям.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 3 февраля РФ повредила крупнейшую ТЭЦ Харькова и подстанции, в результате чего в городе объявлена чрезвычайная ситуация. По словам мэра Харькова, в настоящее время прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 - жилые дома.

"Отсутствие отопления и нарушение стабильной работы систем жизнеобеспечения в зимний период представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей, прежде всего детей, пожилых людей и маломобильных граждан", - сказал Игорь Терехов.

Также сообщалось, что россияне повредили музей под монументом "Родина-мать". После завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

"С начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1 680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества", - подчеркнула вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

