Российские НПЗ восстановили свои мощности на фоне уменьшения украинских атак, - Bloomberg

Из-за сокращения ударов Россия даже имеет избыток автомобильного топлива.

В январе количество атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам снизилось до минимума за последние шесть месяцев, благодаря чему Кремль увеличил поставки топлива на внутренний рынок и возобновил экспорт бензина. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили официальные представители обеих стран, в течение января Украина нанесла удары только по трем российским нефтеперерабатывающим заводам, тогда как в декабре таких ударов было 11.

Известно, что все поврежденные заводы были небольшими независимыми предприятиями. В Bloomberg оценили, что вместе они обеспечивают менее 7% типичного объема производства РФ в январе.

Из-за относительно спокойного января правительство отменило запрет на большинство экспортных поставок бензина, благодаря чему производители возобновили поставки на месяц раньше, чем планировалось.

"Баланс спроса и предложения стабилизировался. Более того, сейчас у нас есть избыток автомобильного топлива", - рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, если раньше Россия останавливала экспорт бензина, чтобы обеспечить достаточное внутреннее снабжение, то сейчас она рискует избытком запасов и может быть вынуждена сократить переработку, если не позволит производителям продавать продукцию за границу.

В то же время, как рассказали в аналитической компании OilX, в прошлом месяце страна перерабатывала около 5,3 млн баррелей в день, тогда как в январе этот показатель обычно превышает 5,6 млн баррелей в день.

Как пишет Bloomberg, причины недавнего уменьшения количества атак не ясны. Несмотря на то, что США продолжают выступать посредником в мирных переговорах между РФ и Украиной, на сегодняшний день инициативы не дали значительных результатов. Следующие встречи должны состояться 4-5 февраля.

В свою очередь Россия продолжает атаковать украинскую инфраструктуру, парализуя энергетическую систему государства, которая и без того серьезно пострадала от войны. Своими ударами РФ оставляет миллионы людей без отопления и электроэнергии в тяжелую зиму.

"Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что ему удалось убедить своего российского коллегу Владимира Путина приостановить бомбардировки городов в Украине, поскольку страна готовится к очередному похолоданию. Однако Украина заявила во вторник, что подверглась самому сильному российскому ракетному и дронному удару с начала этого года", - отметили в Bloomberg.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, ударит ли Украина по российским НПЗ в ответ на атаки оккупантов. По его словам, стратегия нашего государства - это действовать.

"Мы проговаривали все вопросы по защите. Мы работаем над сложными вопросами по дефицитным возможностям и прорабатываем. Поэтому присутствуют там и Воздушные силы, Министерство обороны. Занимаемся этими вопросами", - подчеркнул президент.

Также сообщалось, что в конце января Силы обороны поразили НПЗ и еще ряд важных объектов России. Известно, что этот завод является частью энергетического тыла РФ и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода и взрывы в районе цели. По предварительной информации, поражены элементы установки первичной переработки нефти. Масштаб нанесенного ущерба уточняется", - рассказали в Генштабе ВСУ.

