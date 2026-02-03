Рассказываем, что происходит при сжигании лаврового листа и зачем это делают.

Оказывается, лавровый лист хорош не только в супе. Считается, что аромат жженого лавра помогает в разных ситуациях. Рассказываем, где его можно использовать, а также как правильно сжечь лавровый лист - приметы и реальная польза.

Зачем жечь лавровый лист - магия и практическая польза

Лавровый лист есть почти в каждом доме, но далеко не все знают, что его можно применить не только на кухне. Считается, что аромат этой пряности улучшает атмосферу в доме - способствует спокойствию жильцов, помогает быстрее договариваться и снижает количество ссор, а согласно китайскому поверью, тлеющий лавровый лист может привлекать добрые вести в дом.

Но на этом его "способности" не заканчиваются - есть еще несколько объяснений, для чего в доме жгут лавровый лист:

для ароматизации помещения - запах лаврового листа перебивает неприятные ароматы;

чтобы снять стресс - уже через 15 минут аромат помогает расслабиться, успокаивает и поднимает настроение;

чтобы облегчить боль - замечено, что лавровый аромат может немного уменьшить головную боль или дискомфорт в простых случаях;

для отпугивания насекомых - муравьи, тараканы, мошки и другие насекомые не переносят запах лавра.

Другие приметы говорят о том, что обычная лаврушка обладает магическими свойствами - может исполнять желания и притягивать деньги. Главное - правильно провести ритуалы.

Как правильно жечь лавровый лист на желание:

возьмите красивый и большой (по возможности) лавровый лист;

напишите кратко на нем свое желание - например, хочу хорошую работу;

подготовьте металлическую, керамическую или другую огнеупорную посуду и аккуратно над ней подожгите лист;

пока лист тлеет, сосредоточьтесь на желании и представьте, что оно уже сбылось.

После того как лист сгорит, соберите пепел и развейте его на улице (или из окна).

Как правильно сжечь лавровый лист к деньгам:

возьмите несколько сухих лавровых листьев, положите в огнеупорную миску и подожгите;

обойдите с миской дом, начиная с входной двери, окуривая помещение, уделите особое внимание углам и порогу.

мысленно настройтесь во время этого на достаток и финансовую стабильность;

после - проветрите дом.

Такой обряд советуют проводить не чаще одного раза в месяц, лучше всего – на растущую Луну.

