Как и когда правильно пить зеленый чай, чтобы не навредить здоровью: важные советы

Мало кто знает, что время чаепития имеет критическое значение.

Зеленый чай – это низкокалорийный напиток, богатый антиоксидантами. Антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток, вызванное как внутренними, так и внешними факторами, такими как загрязнение окружающей среды и курение.

Вы можете увеличить потребление антиоксидантов, добавив зеленый чай в свой рацион, но важно знать, в какое время его лучше пить, пишет Health.

Когда лучше пить зеленый чай

Лучшее время для получения пользы от зеленого чая:

Через один-два часа после завтрака. Чай содержит антиоксиданты, называемые катехинами, которые могут связываться с негемовым железом (содержащимся в растительной еде). Это снижает количество железа, которое усваивает ваш организм. Исследования показывают: если подождать около часа после еды перед чаепитием, этот негативный эффект можно снизить на 50% по сравнению с употреблением чая во время еды.

Позднее утро или начало второй половины дня. Некоторые люди испытывают спад внимания или чувствуют упадок сил ближе к обеду. Зеленый чай содержит кофеин и L-теанин (аминокислоту). Оба эти соединения могут повысить концентрацию и бдительность на определенное время. Употребление зеленого чая также связывают со снижением риска когнитивных нарушений, к которым относятся проблемы с мышлением, памятью или принятием решений.

Во время перекуса. Зеленый чай – это низкокалорийный напиток с антиоксидантами, что делает его отличным дополнением к вашим любимым снекам. Это также альтернатива кофе с более низким содержанием кофеина. Если чашка заваренного кофе содержит около 92 мг кофеина, то в зеленом чае его всего около 30 мг.

Когда от зеленого чая лучше отказаться

Зеленый чай содержит кофеин и катехины. Хотя эти соединения полезны, бывают моменты, когда чашку чая лучше пропустить:

Перед сном. Лучше избегать напитков с кофеином перед сном, так как они могут повлиять на качество отдыха. В чашке зеленого чая около 30 мг кофеина – это намного меньше, чем в других бодрящих напитках. Однако некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к кофеину. Перед сном лучше выбрать натуральные чаи без кофеина, такие как ромашка, ройбуш или мята.

Во время приема растительной пищи. Зеленый чай может снизить усвоение организмом негемового железа из продуктов. Если вы едите продукты, богатые таким железом (шпинат, чечевица, фасоль, тофу и обогащенные злаки), лучше воздержаться от зеленого чая до, во время и в течение часа после еды.

При приеме добавок железа. Зеленый чай может блокировать всасывание железа из биодобавок и лекарств. Для наилучшего усвоения избегайте чая в момент приема препаратов.

Перед тренировкой (как предтреник). Кофеин – один из самых известных стимуляторов производительности. Прием 6 мг на килограмм веса тела примерно за 1 час до тренировки может эффективно улучшить спортивные результаты, согласно исследованиям. Чашка зеленого чая (250 мл) содержит всего около 30 мг кофеина, что очень мало по сравнению с рекомендуемой дозировкой. Так что вы можете выпить его, но это не самый эффективный способ улучшить свои показатели.

Как зеленый чай влияет на здоровье

Зеленый чай насыщен антиоксидантами, которые помогают защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Основные антиоксиданты в зеленом чае – это катехины, включая EGCG (эпигаллокатехин галлат), эпикатехин, эпикатехин галлат и эпигаллокатехин.

Исследования показывают, что эти соединения могут поддерживать здоровье сердца, обмена веществ и мозга, а также помогают защитить клетки от окислительного стресса. Однако большинство этих исследований сосредоточено на концентрированных добавках, а не на прямом эффекте от употребления напитка.

Вы все равно получаете антиоксиданты из чая, но в меньших количествах. Кроме того, лишь часть этих веществ реально усваивается и попадает в кровоток.

Как заваривать зеленый чай для максимальной пользы

Вот два простых способа сохранить максимум антиоксидантов:

Правильное хранение: Держите зеленый чай в герметичном контейнере в прохладном, темном и сухом месте. Это помогает сохранить антиоксиданты, вкус и аромат.

Температура и время заваривания: На содержание антиоксидантов влияет множество факторов, включая качество листа, температуру воды и время настаивания. Используйте воду температурой 80–85°C и настаивайте листья 5–10 минут, чтобы извлечь максимум полезных веществ.

Ранее УНИАН сообщал, когда добавить лимон в чай, чтобы не растерять всю пользу для здоровья.

