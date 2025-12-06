Рядом с вокзалом во временном формате будут развернуты все необходимые для комфорта объекты.

Движение поездов через железнодорожную станцию в городе Фастов, по которой сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированный удар, восстановлено.

Об этом сообщила "Укрзализныця". "Все работы удалось быстро выполнить благодаря слаженной работе железнодорожников - путейцев, энергетиков, связистов и всех других привлеченных служб", - детализировал перевозчик.

В сообщении добавляется, что в настоящее время вокруг вокзала и в депо железнодорожники наводят порядок.

"Движение поездов будет максимально приближено к привычному графику, все обновления мы опубликуем", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Перевозчик сообщил пассажирам, что рядом с вокзалом во временном формате будут развернуты все необходимые для комфорта объекты: места ожидания, туалеты, детские зоны, кассы.

Удар по железной дороге в Фастове

Сегодня ночью россияне били по Украине ракетами и дронами. Один из ударов пришелся по железнодорожной станции в Фастове.

В результате удара разрушено здание вокзала и моторно-вагонного депо. Утром "Укразализныця" объявляла об изменениях в графике движения поездов и публиковала их перечень.

