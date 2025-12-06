Третий армейский корпус Андрея Билецкого объединяет военнослужащих и ветеранов, чтобы трансформировать приобретенный в армии опыт для развития бизнеса, науки, образования и общества.

Ветеранский корпус - это сообщество, которое объединит военных и ветеранов, независимо от подразделения для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны. Голос ветеранов должен быть услышан в ключевых вопросах развития общин и государства.

"Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решительность должны стать частью послевоенной жизни. В бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого мы создаем ветеранский корпус. Здесь военные и ветераны объединяются, поддерживают друг друга, становятся строителями новой Украины", - заявил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Видео дня

Первый шаг на пути создания Ветеранского корпуса - опрос для ветеранов и действующих военнослужащих о том, что реально нужно военным для уверенного возвращения в гражданскую жизнь.

Оставить отзыв и предложение военные, ветераны и их семьи могут по ссылке: https://veterans.ab3.army/

"В Украине сотни тысяч людей прошли нынешнюю войну. Еще сотни тысяч проходят ее сейчас. Они заплатили кровью за собственное государство. И теперь имеют право и обязанность строить его дальше", - сказал Билецкий.

Вас также могут заинтересовать новости: