По его словам, любые чувствительные процессы требуют неразглашения.

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине должны проходить в тени.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, сообщает РБК-Украина.

На просьбу подтвердить информацию о тайных переговорах в Абу-Даби он ответил, что любые чувствительные процессы требуют неразглашения.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они все не будут успешными. Не хочется, чтобы мы их провалили, поэтому подождите", - отметил Буданов.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки и Украина достигли предварительной договоренности по проекту "мирного плана". Секретарь армии Дэниел Дрисколл проводил затем переговоры с российскими чиновниками в Абу-Даби.

В то же время, 27 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что он готов воевать "до последнего украинца".

"Кто там нападает на Уиткоффа? Это представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги, продолжать боевые действия до последнего украинца. Ну, я уже публично выступая сказал - в принципе мы к этому готовы", - заявил Путин.

Также он сказал, что переговоры с участием России в Абу-Даби - это "информационный шум". А проект, который появился после переговоров Украины и стран Европы в Женеве, назвал "смешным".

