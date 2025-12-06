Ученые считают необходимым усилить внимание к социальным связям.

Молодые образованные люди, особенно девушки, одновременно сильно связаны с другими и очень одиноки, пишет CNBC Make It’s со ссылкой на растущее количество исследований.

Одно из свежих исследований 2025 года - отчет за январь Pew Research Center - показал, что почти четверть - 24% людей в возрасте от 18 до 29 лет - говорят, что они чувствуют себя одинокими или оторванными от окружающих постоянно или большую часть времени. Но у молодых людей это чувство одиночества возникает не обязательно из-за отсутствия друзей.

Еще одно недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Plos One, изучило, как возраст связан с двумя показателями: социальным благополучием - количеством общения и дружеской поддержки - и социальным неблагополучием - ощущением одиночества и разрыва связи с другими.

По словам профессора коммуникативных исследований Канзасского университета и соавтора работы Джеффри Холла, ученые обнаружили, что одна группа испытывает одновременно "высокий уровень одиночества и высокий уровень социальной связи". И этой группой стали молодые, образованные женщины.

Отмечается, что женщины чаще предъявляют более высокие ожидания к дружбе. Эти ожидания часто связаны с тем, чтобы друзья искренне их любили, с тем, чтобы проводить с ними качественное время и быть человеком, рядом с которым приятно находиться.

Как объяснил Холл, даже имея много друзей, можно все равно ощущать, что дружба должна быть глубже.

Чтобы уменьшить уровень одиночества среди молодых людей, Холл считает необходимым ослабить культурный акцент на карьерной гонке и усилить внимание к социальным связям.

"Мы просим молодых людей дольше, чем когда-либо прежде, и в условиях большей экономической неопределенности, поддерживать многочисленные дружеские отношения, одновременно стремясь к карьерным достижениям", - заявил он.

К примеру, если кто-то решит отказаться от работы, которая требует переезда далеко от его социального круга, этого человека не нужно осуждать или заставлять чувствовать себя плохо, добавил ученый.

Однако, как говорится в статье, такой коллективный сдвиг мышления потребует времени. А пока молодые люди могут сделать следующее, чтобы получать больше качественного общения с важными для них людьми и укреплять связи.

Профессор акцентировал, что ощущение одиночества - это не признак того, что с вами что-то не так, это означает лишь то, что вы хотите быть среди людей:

"Чувствовать себя одиноким - это часть того, как работает здоровая система. Важно то, как вы распорядитесь этим чувством".

