НПЗ в Рязани входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

В ночь на 6 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который расположен в Рязанской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации.

"Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в ряд крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, реактивное топливо, дизель и др. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, как проинформировали в Генштабе, с целью снижения наступательных возможностей противника, было осуществлено огневое поражение Алчевского металлургического комбината, что на временно оккупированной территории Луганской области. Это предприятие по изготовлению комплектующих (корпусов) для снарядов по заказу министерства обороны РФ. Там зафиксировано попадание и пожар на объекте.

Удары по РФ - больше новостей

Как сообщал УНИАН, накануне ВСУ поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край). Этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Он задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также поражены мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области. Ежегодный объем его переработки составляет от 7 до 8,9 миллиона тонн нефти в год. Этот НПЗ так же задействован в обеспечении вооруженных сил России.

Вас также могут заинтересовать новости: