Над вопросом передачи российских активов уже работают юристы.

Европейский Союз изучает возможность использования активов российского центрального банка на миллиарды евро для восстановления Украины. Эти средства уже заморожены государствами-членами ЕС.

По данным издания Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии. Юристам поручили изучить возможные варианты. Оценка того, можно ли и как получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями.

В итоге ЕС может получить доступ к части из примерно 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России, которые были заморожены ЕС, США и другими союзниками после вторжения России в Украину. По данным источников, любые действия ЕС будут сосредоточены на активах, находящихся в Европе.

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Позиция США по этому вопросу не известна. В мае чиновники министерства финансов выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который помешает другим иностранным центральным банкам размещать свои активы в США.

"Европейская комиссия "изучает, как заставить Россию заплатить за причиненные ею разрушения", и лидеры ЕС попросили ее "представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - заявил пресс-секретарь Кристиан Виганд, добавив, что "работа ведется".

Отмечается, что эксперты по правовым вопросам осторожно пытаются проанализировать ситуацию и посмотреть, что можно сделать. Любые предложения должны быть юридически обоснованными и поддержаны государствами-членами ЕС.

Арестованные активы России - что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще в сентябре заявил, что стоимость реконструкции оценивается в 750 миллиардов долларов.

На сегодняшний день страны ЕС заморозили около 17,5 миллиардов евро активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.

При этом Канада заблокировала российские активы на сумму около 320 миллионов долларов, а парламент страны разрешил передать эти деньги Украине.

Кроме того, Министерство юстиции США обратилось к Конгрессу с просьбой узаконить передачу замороженных российских активов Украине.

30 октября в Офисе президента Украины призвали страны Запада прекратить искать оправдания и передать Киеву замороженные российские активы.

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