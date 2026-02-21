Тополя раскрыл, обиделась ли на него Тина Кароль после его резкой критики

Недавно музыкант назвал песни своей коллеги фальшивыми.

Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о своей коллеге, певице Тине Кароль, песни которой недавно назвал фальшивыми. Артист признался, общались ли они после этого.

"Нет, я не общался. И не инициировал общение. Когда мы с ней видимся, мы нормально здороваемся, нормально общаемся, - отметил певец в беседе с журналистом Ярославом Гопацей. - Мне не кажется, что ей было неприятно. Мне кажется, что она прекрасно поняла мой посыл и мой месседж".

Напомним, в начале декабря Тарас Тополя заявил, что Кароль в своем творчестве "маскируется под роль жертвы", и песни ее - "фальшивые":

Видео дня

"Мне не заходят ее песни, я не являюсь ее аудиторией. Пожалуй, потому что они для меня фальшивые. Не верю. Почему? Потому что этот образ жертвы… все такое между капельками мягко, с такой щемящей подачей. А на самом деле, она же хищник. В правильном, хорошем понимании. Это умный, хитрый хищник, с опытом. Сильная женщина, которая прячется в своем творчестве. Это тигрица с когтями, которая маскируется под роль жертвы".

В итоге Тина Кароль использовала слова Тополи в промо одной из новых своих песен. Комментируя это, Тарас отметил:

"Молодец, что использовала… я не скажу, что хейт. Это не был хейт с моей стороны. Это было выражение моей точки зрения. Мне понравилось, как она это сделала. Ну, умеет. Она - профессионал".

Вас также могут заинтересовать новости: