Война без перспектив: The Times обрисовал мрачную перспективу

Украина и Россия истощаются в этой войне, но остановить это может только крах российского режима.

Война в Украине зашла в тупик, где ни одна из сторон не способна одержать решительную победу. Однако остановить войну также не удается, поскольку Кремль готов воевать до тех пор, пока есть такая возможность. Об этом пишет The Times.

Автор публикации отмечает, что Украина не проигрывает, но и не побеждает. Линии фронта хоть и движутся, но очень медленно и с большими потерями с обеих сторон.

Три раунда прямых мирных переговоров между российской и украинской делегациями не привели ни к чему, кроме обмена пленными и трехдневного "энергетического перемирия", которое Россия использовала просто для того, чтобы накопить ракеты для следующей атаки.

"Пока Путин у власти, Россия не парализована массовыми протестами, а в бюджете остаются хотя бы какие-то деньги на оружие, война будет продолжаться", – заявила российский политический аналитик в изгнании Татьяна Становая.

Как пишет The Times, после лет боевых действий сдерживание захватнических посягательств России лежит на плечах "эмоционально истощенных и физически разбитых украинских солдат", многие из которых уже несколько лет находятся на фронте.

Издание, в частности, приводит историю военнослужащего с позывным "Ливси", который не выдержал психологической нагрузки в первые месяцы войны и дезертировал. За это он получил пять лет тюремного заключения, чему сначала радовался. Но потом передумал и в 2024 году по новому закону о мобилизации заключенных вернулся на передовую.

"Это было не потому, что условия [в тюрьме] были суровыми или что-то в этом роде, абсолютно нет. Я просто не хотел тратить годы своей жизни на безделье", – сказал он и добавил, что также не хотел, чтобы его девятилетний сын "стыдился" его.

Однако и Россия сталкивается с дефицитом человеческих ресурсов, особенно учитывая значительно большие потери. По данным западных и украинских чиновников, Россия сейчас теряет на фронте больше солдат, чем успевает вербовать. Те, кого удается привлечь, все как один идут на фронт за деньгами, идейных просто не осталось, говорится в публикации.

Как писал УНИАН, за четыре года войны Россия изменилась, превратившись из относительно благополучной автократии в тоталитарную диктатуру, которая стремительно беднеет. И поскольку Путин не знает, как "провернуть этот фарш назад", война будет продолжаться еще долго.

Также мы рассказывали, что во время последнего раунда мирных переговоров в Женеве Украина снова отклонила требование отдать агрессору Донбасс. Из-за этого мирный процесс фактически зашел в тупик.

