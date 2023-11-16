Тела 68-летнего Владимира Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены в их доме в поселке Аджиевском.

Бывший командир 6-й армии ВВС и воздушно-космической обороны РФ Владимир Свиридов был найден мертвым в своем доме в Ставропольском крае. Рядом с ним было найдено тело женщины - вероятно, его жены. Об этом информирует российский Telegram-канал Baza.

Сообщается, что тела 68-летнего Владимира Свиридова и его 72-летней жены Татьяны Свиридовой были найдены в их доме в поселке Аджиевском. По предварительной информации, супруги погибли около недели назад.

Работники газовой службы уже провели замеры, и превышений допустимой концентрации вредных веществ не обнаружили. Что стало причиной смерти Владимира и Татьяны Свиридовых, пока неизвестно.

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Добавим, что генерал-лейтенант российской армии Владимир Свиридов возглавлял 6-ю армию военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России с 2005 по 2009 год.

Смерти высокопоставленных чиновников российской армии

В августе в России упал самолет Пригожина, он числился среди пассажиров. Позже появилась информация, что на месте падения борта нашли тела восьми жертв, среди которых был и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Одна из версий крушения самолета - теракт на борту. Также сообщалось, что перед крушением самолета очевидцы слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Ранее, в апреле, в России при странных обстоятельствах умер еще один топ-чиновник. В камере следственного изолятора Якутска в Российской Федерации скоропостижно скончался первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго" Игорь Шкурко. Его 30 марта задержали по делу о взятке.

"В камере следственного изолятора обнаружено обвиняемого без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков уголовной смерти не обнаружено", - говорилось в сообщении управления ФСИН по Якутии.

Также УНИАН сообщал о том, что в РФ застрелился генерал МВД, который "охотился" на оппозиционеров и журналистов. Владимир Макаров занимал должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму.

Генерал-майор Макаров некоторое время был главным организатором "охоты" на оппозиционеров и неудобных журналистов. В январе 2023 года Путин отправил Макарова в отставку.

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