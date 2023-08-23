Диктатор пытается компенсировать собственные страхи, считают в Офисе президента Украины.

Информацию о том, что в России якобы ликвидирован в результате авиакатастрофы глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, прокомментировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии УНИАН назвал случившееся управляемой авиакатастрофой. "...уже сейчас можно говорить о нескольких важных выводах. Единственное заинтересованное лицо - только российский диктатор (Владимир Путин - Ред.)".

По его словам, "Путин никогда не прощает собственный страх". "Тем более, он не прощает масштабное публичное унижение, замешанное к тому же на личном предательстве вчерашнего фаворита. А Путин, напомню, был чрезвычайно напуган в июне 2023, когда Пригожин организовал марш на Москву. Напуган во всех смыслах - он осознал, что нет никакой силовой вертикали и нет никакого контроля", - заявил Подоляк.

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По словам советника, "пригожинский мятеж, пусть и провалившийся, однозначно и молниеносно уничтожил все мифы, которые создавал российский президент годами - миф о своей силе, миф о вездесущих силовиках, которые тотально контролируют "вагнеровцев", миф о лояльности элит, миф о собственной безусловной электоральной популярности. Все это рухнуло".

В ОП добавили, что "самое важное, - он показал всем, в том числе и западным элитам, что Путин умеет истерически боятся, умеет паниковать, умеет стремительно убегать и умеет прятаться".

"По сути, на мой взгляд, у Пригожина не было ни единого шанса выжить. Остановив за 200 километров до Москвы собственный мятежный марш, он подписал себе абсолютный смертный приговор. Вопрос был только, когда, как, в каком составе он будет приведен в исполнение. Путин в классической российской традиции сделал это максимально демонстративно, показательно и своевременно", - заявил советник главы ОП.

Подоляк считает, что диктатор тем самым пытается и компенсировать собственные страхи, которые пережил в июне, и частично восстановить репутацию, и вернуть контроль над элитами, показывав им, что будет за проявление любой нелояльности.

"В России несомненно начинаются смутные времена, когда подозрительность будет реализовываться через странные смерти представителей путинского клана…", - добавил он.

"Минусован" Евгений Пригожин - новости, которые стоит знать

23 августа вечером стало известно, что в Тверской области РФ разбился самолет Евгения Пригожина. Сообщалось, что среди пассажиров были и Пригожин, и командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин. Позже появилась информация, что на месте борта нашли тела восьми жертв.

По сведениям журналистов, практически все жертвы сильно обгорели и для установления их имен понадобится экспертиза ДНК. После этого разные источники утверждали, что "Пригожин умер". Mash в Telegram писал, что одна из версий авиакатастрофы - теракт.