Накануне Путин отправил чиновника в отставку, что и послужило причиной этого поступка.

В России совершил самоубийство бывший топ-чиновник МВД Владимир Макаров. Он занимал должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", тело Макарова около 7 часов утра нашла его жена. Он застрелился в частном доме в Химках.

Генерал-майор Макаров одно время был главным организатором "охоты" на оппозиционеров и неудобных журналистов. В январе 2023 года Путин отправил Макарова в отставку.

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По данным информированных источников, Макаров находился в глубокой депрессии после отставки из МВД. Его семью сегодня допрашивают в Следственном комитете. Родные объяснили, что он "не знал, чем ему заниматься" и из-за этого у него случилось расстройство.

Загадочные смерти в РФ

В РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти, в том числе и среди пропагандистов. Недавно в Москве скоропостижно скончался кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Перед этим скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

Впоследствии в возрасте 68 лет умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Деталей смерти пропагандиста не сообщают.

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