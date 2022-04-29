По приказу российского генерала Владимира Кравченко самолеты осуществляли ракетные обстрелы по нефтебазе в Ривненской области.

Правоохранители открыли производство против генерал-лейтенанта, командующего 11-й армией военно-воздушных сил РФ Владимира Кравченко, который отдавал приказы бомбить Украину.

Как сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры, под процессуальным руководством ведомства командующему 11-й армии военно-воздушных сил РФ заочно сообщено о подозрении.

Кравченко подозревают в ведении агрессивной войны, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям, а также в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, генерал-лейтенант, командующий 11-й армии ВВС РФ в марте этого года отдал приказы о бомбардировке территории Украины, в том числе и нефтебаз, расположенных на территории Ривненской области.

В дальнейшем указанные приказы командирами низшего звена были доведены до пилотов боевых самолетов РФ, которые вылетали с аэродрома Барановичи (Беларусь), и без пересечения воздушного пространства Украины, осуществляли ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры в Ривненской области.

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Ривненской области.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

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