Универсальные стрижки для волос средней длины: 5 лучших причесок 2026-го

Эти варианты подойдут для всех форм лица и типов волос.

Если весной хочется обновить не только гардероб, но и внешний вид, идеальным вариантом будет смена прически. К тому же, когда не очень хочется рисковать и коротко стричься, средняя длина волос - идеальное "поле" для экспериментов, пишет southernliving.com.

Стрижки на средние волосы 2026 года - пять лучших вариантов

Вот какие стрижки на средние волосы всегда выглядят уместно и подходят практически каждой:

Лоб с ровным срезом. Это универсальная прическа длиной до плеч, которая вобрала в себя элегантность каре и текстуру боба. Она подходит для разных типов волос, придает объем и визуально делает их более густыми. Такая стрижка подходит к любой форме лица, позволяет носить волосы распущенными или собирать их в хвост.

Классический шег ("шегги" или "шаг"). Эта стижка также подходит к любому типу лица. Она объединила в себе многослойность и "рваные" пряди, тем самым создавая эффект естественности. Прическа не сделает волосы более редкими, а наоборот – придаст им желаемый объем и улучшит текстуру.

Гладкая и прямая стрижка. Классика, которая подходит абсолютно всем. В этой стрижке нет ничего лишнего – все пряди одной длины. Они должны иметь идеальный срез – в этом красота и суть стрижки. Она может быть любой длины, но подойдет только тем, у кого идеально прямые волосы.

Загнутые концы. Это немного "модернизированная" версия предыдущей стрижки. Главное отличие – концы волос загнуты внутрь. Стильная прическа, немного красной помады – и вы превратитесь в королеву в стиле старого Голливуда. Чтобы концы легли идеально гладко, понадобится масло или мусс.

Асимметричная стрижка до плеч. Стильный вариант стрижки с разной длиной волос. Она для тех, кто любит немного рисковать и пробовать что-то радикально новое. Такая стрижка подойдет женщинам с разными формами лица, а пряди чуть более светлого, чем натуральный, цвета придадут ей естественный блеск. Подходит к любому типу волос.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая прическа №1 сделает вас на 10 лет моложе. А актриса Ольга Сумская раскрыла секрет ухода за своими роскошными волосами.

Вас также могут заинтересовать новости: