Уровень профессиональной активности украинских иммигрантов выше, чем у поляков, - Сикорский

Министр уверен, что в мирное время роль украинских иммигрантов только возрастет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сейме похвалил украинских иммигрантов за высокую экономическую активность в стране. По его словам, украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний, которые работают и платят налоги, цитирует Onet.

"Уровень профессиональной активности взрослых иммигрантов из Украины даже выше, чем среди поляков. С 2022 года украинцы основали в Польше более 120 тысяч компаний. Они нанимают людей, платят налоги. Эти предприятия увеличивают наш торговый обмен с Украиной", - отметил Сикорский.

По словам министра, в мирное время роль украинских иммигрантов только возрастет.

Видео дня

"В течение четырех лет мы показываем, что означает лозунг "польская солидарность", - заверил он.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, Польша отменяет спецльготы для украинских беженцев. Теперь новый закон должен упорядочить систему помощи и защитить государственные финансы. В то же время подписанный документ продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2027 года.

Также сообщалось, что в Норвегии выросло количество трудоустроенных украинских беженцев. Отмечается, что за последний год наблюдался "явное увеличение" работающих украинских беженцев по сравнению с 2024 годом.

Вас также могут заинтересовать новости: