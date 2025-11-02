Такие изменения обсудят на заседании правительства страны 3 ноября.

Украинские беженцы получат стимулы для возвращения домой после отмены общеевропейского распоряжения о защите лиц, которые бегут от российской агрессии, согласно плану, который обсудят комитетом правительства Ирландии высокого уровня. Об этом сообщает The Sunday Times.

Также правительство страны работает над предложениями о введении виз для украинцев, которые работают на низкооплачиваемых работах в критически важных секторах ирландской экономики. В то же время те, кто имеет хорошо оплачиваемую работу, смогут получить статус резидента.

В то же время источник издания в правительстве сообщил, что коалиция готовится к "большой дискуссии о том, что делать, когда закончится действие директивы о временной защите", а министры должны обсудить новые меры на заседании правительства, которое состоится 3 ноября.

"В документе, подготовленном для министров, с которым ознакомилась газета The Sunday Times, содержится предупреждение, что отсутствие адекватных планов до окончания срока действия директивы, который был продлен до 2027 года, но который может закончиться раньше, если конфликт будет решен, может привести к перегрузке системы международной защиты. В Ирландии по состоянию на сегодня было выдано 120 000 временных защитных ордеров", - подчеркнули в публикации.

Отмечается, что министрам сообщат, что когда действие директивы ЕС о временной защите закончится, украинцам "в основном будет облегчено возвращение в Украину на постоянной основе", а поддержка тех, кто останется, будет "справедливой, законной и соответствующей". Таким образом это может содержать стимулы, чтобы беженцы захотели вернуться домой, в Украину.

В этом документе также говорится о том, что во избежание нарушения работы рынка труда и жилищной системы было бы "выгодно", чтобы те, кому разрешено остаться, "были самодостаточными и экономически независимыми". Однако министров призовут также учитывать экономический вклад тех, кто заполняет критические пробелы в рабочей силе, но которым может быть труднее получить разрешение на пребывание.

"Хотя некоторые украинцы с высокой заработной платой, которые работают на полную ставку, могут перейти к легальному статусу проживания, большинство из них имеют низкооплачиваемую работу и не имеют права на получение разрешения на трудоустройство. Завтра министры рассмотрят вопрос о том, следует ли вводить новую визу или вид на жительство для этих низкооплачиваемых работников. Только в секторах строительства, здравоохранения и социальной работы насчитывается почти 4000 таких работников", - напомнили в The Sunday Times.

Украинские беженцы в Ирландии - что известно

В издании отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 4,8 млн человек воспользовались временной защитой в Европе.

Ирландия имеет один из самых высоких показателей регистрации временной защиты на душу населения в Западной Европе. Поэтому министров предупредят, что "отсутствие планирования и внедрения согласованных межведомственных договоренностей по переходу от временной защиты может вызвать неуправляемое влияние на услуги, в частности в сфере размещения".

"Неспособность донести варианты и обеспечить соответствующие переходные периоды или этапы может привести к перегрузке системы международной защиты, что оставит государство неспособным выполнять международные обязательства и потенциально повлечет дальнейшие юридические проблемы. Это может создать дополнительную нагрузку на государство, где те, кто сейчас работает или проживает в жилье, которое не поддерживается государством, в конечном итоге станут зависимыми от системы прямого обеспечения", - добавили в брифинге.

Кроме того, разрабатываются и другие планы по дальнейшему сокращению и окончательному прекращению программы выплат за жилье, которая предусматривает безналоговую помощь владельцам домов, которые предоставляют убежище людям, бегущим от войны в Украине.

"Ранее в этом году выплаты были сокращены с 800 до 600 евро в месяц. Ожидается, что полное прекращение программы начнется в конце следующего года. Более 42 000 украинцев проживают в 23 000 объектах недвижимости, которые пользуются выплатами за проживание", - напомнили в The Sunday Times.

Кроме того, около 20 500 украинцев проживают в коммерческом жилье, которое предоставило государство до марта 2024 года, поэтому на них не распространяются новые правила, ограничивающие их пребывание до 90 дней.

В то же время The Sunday Times сообщило, что эта группа также будет подпадать под действие новых правил. Такие беженцы, скорее всего, получат уведомление об окончательном прекращении предоставления им жилья в следующем году за 6-9 месяцев до этого.

"Понятно, что дальнейшие изменения в иммиграционной системе приведут к тому, что лица, ищущие убежища и получающие прямую помощь, будут вынуждены платить от 15 до 238 евро за услуги и проживание, если они работают по новой программе проверки доходов", - подытожили в издании.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Ранее издание DW писало, что украинские беженцы не очень довольны жизнью в Германии. Уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии составляет 6,3 балла по 10-балльной шкале. В то же время постепенно уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии растет.

"Повышение уровня удовлетворенности жизнью может быть связано с различными факторами, например, изучением немецкого языка, что позволяет расширить участие в общественной жизни, переездом из общежития в частное жилье или началом трудоустройства", - считают исследователи.

В то же время Politico писало, что резкий приток новых украинских беженцев вызвал негативную реакцию в Европе. В частности политики в Германии и Польше начали выражать недовольство из-за роста количества молодых украинских ребят, которые прибывают в последние недели после того, как Киев смягчил правила выезда.

"Нам неинтересно, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законе привели к росту эмиграции, на что мы должны отреагировать", - сказал депутат Бундестага от ХДС Юрген Гардт.

