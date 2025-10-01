Что касается НАТО и России, действия Трампа заметно расходятся с его словами.

Президент США Дональд Трамп издавна скептически относится к НАТО и ранее даже заявлял, что не будет защищать союзников в случае нападения России, поскольку они не платят по счетам.

Как пишет в колонке для The Washington Post (WP) обозреватель Макс Бут, в т2017 году Трамп даже шокировал Европу, отказавшись подтвердить гарантию взаимной обороны, предусмотренную ст. 5 Устава НАТО. В связи с этим тогда даже появились мысли, что Трамп віведет США с НАТО.

"Один из немногих приятных сюрпризов второго срока Трампа заключается в том, что этого не произошло. Трамп не только не собирается выходить из НАТО, но и, похоже, настроен более воодушевленно, чем когда-либо. В июне он заявил, что... НАТО - "не обман" и что "мы здесь, чтобы помочь им защитить свою страну". Вздох облегчения разнесся по всей Атлантике", - написал журналист.

Бут отметил, что европейские лидеры во главе с генсекретарем НАТО Марком Рютте завоевали расположение Трампа сочетанием финансирования и лести. Европейцы согласились с требованием Трампа тратить 5% ВВП на оборону к 2035 году, напомнил журналист.

К тому же, как отметил Бут, Трамп в последнее время Трамп занял еще более жесткую антироссийскую позицию, по крайней мере, на словах. После вторжения РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии, 21 сентября Трампа спросили, придут ли США на помощь союзникам по НАТО в случае нападения.

"Да, придут", - ответил он. А потом он согласился с тем, что НАТО следует сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

Также обозреватель вспомнил резкую перемену позиции Трампа касательно Украины и его заявления о том, что украинцы могут отвоевать у РФ все свои территории. "Даже многие украинцы не считают это реалистичным в ближайшее время, но они рады слышать, как Трамп их поддерживает, называя Россию "бумажным тигром"", - написал обозреватель.

"Означает ли это, что Трамп полностью поддерживает НАТО и Украину? Вряд ли. Президент далек от последовательности, и его слова не соответствуют действиям", - констатировал Бут.

В подтверждение своих слов обозреватель отметил, что Трамп обещает поддерживать НАТО, но Пентагон сокращает финансирование военной помощи европейским странам, включая прибалтийские страны. Трамп критикует Путина, но до сих пор не ввел никаких новых санкций против РФ.

Более того, Трамп не просит Конгресс о новой военной помощи для Украины. Максимум, на что он способен – это продать европейцам оружие, которое они могут передать Украине, ясно дав понять, что он считает войну в Украине, проблемой кого-то другого.

"Обратите внимание, что, хотя Трамп и заявляет о своей готовности к тому, чтобы НАТО сбивал российские беспилотники или самолеты в своем воздушном пространстве, он не предоставляет американские самолеты для этого. Также обратите внимание, что, хотя Трамп теперь утверждает, что Украина может вернуть себе всю свою территорию, он не предлагает помощи. Концовка его поста в соцсетях была зловещей: "Желаю удачи обеим странам. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО делало с ним все, что хочет. Удачи всем!"", - написал в материале обозреватель.

Он рассуждает, что Трамп, вероятно, называет НАТО какой-то чуждой ему структурой, к которой он не имеет никакого отношения, не признавая, что США - важнейшая страна НАТО, и что в интересах Америки защищать Украину вместе с ее соседями по НАТО.

Как написал в своем заявлении бывший лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, "весь мир наблюдает за тем, как администрация Трампа претворяет свою риторику в жизнь".

"Пока этого не произошло. И, несмотря на жесткие заявления Трампа, признаков перемен не наблюдается", - подыожил Бут.

Заявления Трампа о войне в Украине

Недавно сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Фредрик Весслау заявил, что попытки президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине потерпели неудачу и теперь глава Белого дома понял, что все это из-за российского диктатора Владимира Путина.

Выступая на Генассамблее ООН Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои земли, которые оккупировала РФ, которую он назвал "бумажным тигром", который не сравнится со смелостью украинцев.

