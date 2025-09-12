Согласно данным, парень признался в содеянном своему отцу.

Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, 12 сентября, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу активиста Чарли Кирка. Издание The Daily Mail утверждает, что им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

Известно, что парень проживал в штате Юта, США. По имеющимся данным, там его и задержали правоохранители.

Согласно версии, парень рассказал своему отцу, что убил Чарли Кирка, а тот после этого заблокировал его дома и сообщил в полицию о его местонахождении.

Как пишут американские СМИ, вскоре директор ФБР Кэш Патель должен провести пресс-конференцию, на которой сообщит детали о задержании подозреваемого в убийстве активиста. Есть информация, что сейчас парня допрашивают.

Президент США Дональд Трамп первым сообщил новость о задержании подозреваемого в совершении этого преступления и заявил, что рассчитывает на то, что ему присудят смертную казнь.

Известный блогер и активист Чарли Кирка был убит в среду, 10 сентября, выстрелом в шею во время выступления в университете Юта-Вэлли.

По данным издания, Робинсон поступил в этот университет, получил стипендию, но в 2021 году он посетил только один семестр обучения. Кроме Тайлера, в семье еще есть двое детей, которые являются его младшими братьями. Парень проживал в городе Вашингтон, штат Юта в доме с шестью спальнями стоимостью 600 тысяч долларов. Отмечается, что этот город находится более чем в 400 км к югу от города Орем, где был застрелен Кирка.

Убийство Чарли Кирка: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель ранее сообщал, что задержанного по подозрению в убийстве активиста после допроса отпустили. В ФБР добавили, что сотрудничают с местными и государственными правоохранительными органами в Юте, чтобы добиться справедливости в этом деле. Жителей призвали помочь информационно, если они что-то знают о личности преступника.

Также мы писали, что 31-летний Чарли Кирк считался соратником президента США. Консервативная молодежная организация Turning Point USA, основанная Чарли Кирком, помогла поощрить молодых избирателей проголосовать за действующего главу Белого дома. Примечательно, что Кирк высказывался относительно войны в Украине довольно резко. Он выступал против любой помощи Киеву со стороны Вашингтона. Также Кирк заявлял, что Украина никогда не должна стать членом НАТО.

