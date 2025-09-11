10 сентября в Соединенных Штатах Америки во время массового мероприятия застрелили известного активиста, соратника Дональда Трампа – 31-летнего Чарли Кирка.

Произошло это в кампусе Университета долины Юта, где Кирк выступал с речью в рамках своего тура. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии. Впоследствии американский президент сообщил, что Кирк умер.

УНИАН расскажет, что известно о Чарли Кирке, и что он говорил об Украине.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк – консервативный политический активист и соучредитель Turning Point USA. В медиа его называют соратником президента США Дональда Трампа.

"Кирк олицетворял новый популистский консерватизм Республиканской партии в эпоху социальных медиа. Трамп отдал Кирку должное за то, что тот сплотил и мобилизовал молодежь, которая проголосовала за него", – рассказывает CNN.

Консервативная молодежная организация Turning Point USA, основанная Чарли Кирком, помогла поощрить молодых избирателей проголосовать за президента Дональда Трампа во время его кампании 2024 года. В частности, эта группа вложила миллионы долларов в программу поощрения избирателей к голосованию в Аризоне, что помогло собрать голоса более 125 000 нерегулярных избирателей, на которых группа сосредоточила свое внимание в этом штате. Как итог – Трамп выиграл в Аризоне с перевесом примерно в 187 000 голосов.

Кирк часто посещал университетские городки, где выступал с речами и отвечал на вопросы аудитории.

10 сентября он выступал в Университете долины Юты. Это было его первое выступление в рамках тура American Comeback. Он должен был посетить 14 городов США.

Убийство Чарли Кирка – реакция американских и мировых политиков

О смерти Кирка сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не чувствовал сердца молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", – написал он.

Трамп также приказал приспустить флаги в стране в память о Чарли Кирке.

Отреагировал на инцидент и предыдущий американский президент Джо Байден.

"В нашей стране нет места для такого рода насилия. Оно должно прекратиться немедленно. Джилл и я молимся за семью и близких Чарли Кирка", – заявил он.

Барак Обама также осудил убийство Чарли Кирка.

"Мы еще не знаем, что побудило человека, который застрелил Чарли Кирка, но такое отвратительное насилие не имеет места в нашей демократии. Мишель и я будем молиться сегодня вечером за семью Чарли, особенно за его жену Эрику и их двух маленьких детей", – говорится в его сообщении.

Бывшая вице-президент США и оппонент Трампа на выборах Камала Харрис заявила, что глубоко обеспокоена инцидентом, произошедшим в Юте:

"Я глубоко обеспокоена стрельбой в Юте. Даг и я молимся за Чарли Кирка и его семью. Хочу четко заявить: политическому насилию нет места в Америке. Я осуждаю этот акт, и мы все должны работать вместе, чтобы это не привело к дальнейшему насилию", – добавила она в соцсети Х.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младшийзаявил, что "пуля забрала голос самого выразительного оратора истины своей эпохи".

"Мой дорогой друг Чарли Кирк был бескомпромиссным и мужественным борцом за свободу слова в нашей стране. Мы молимся за Эрику и детей. Чарли уже в раю с ангелами. Просим его молиться за нашу страну", – написал он.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон также отреагировал на убийство Чарли Кирка.

"Убийство Чарли Кирка является трагедией и признаком полного отчаяния и трусости тех, кто не смог победить его в споре. Чарли Кирка убили не за то, что он исповедовал экстремистские взгляды, потому что он этого не делал. Его убили за то, что он говорил вещи, которые раньше были простым здравым смыслом. Его убили за то, что он имел мужество публично отстаивать разумные мысли, которых придерживаются миллионы обычных людей как в США, так и в Великобритании. Мир получил нового яркого мученика за свободу слова", – говорится в сообщении Джонсона.

Что говорил Чарли Кирк об Украине

В контексте войны, которую Россия ведет против Украины, Кирк высказывался довольно резко. Он выступал против любой помощи Киеву со стороны Вашингтона. В декабре 2024 года, когда администрация Байдена выделила Украине новый пакет помощи, он написал:

"Опустошение наших собственных запасов боеприпасов является бессмысленным, дорогим и делает Америку опасно уязвимой. Эра оббирания американских налогоплательщиков для финансирования безвыходных ситуаций в других концах света подходит к концу".

Кирк также утверждал, что Украина никогда не должна стать членом НАТО.

