В ФБР отметили, что расследование этого преступления продолжается.

Задержанный по подозрению в убийстве активиста Чарли Кирка был освобожден после допроса. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.

По его словам, задержанный был освобожден после допроса правоохранительными органами.

"Наше расследование продолжается, и мы будем продолжать обнародовать информацию в интересах прозрачности", - отметил Патель.

Видео дня

Позже в ФБР отметили, что сотрудничают с местными и государственными правоохранительными органами в Юте, чтобы полностью расследовать и добиться справедливости в деле об убийстве Кирка, которое произошло в Университете Юта-Вэлли.

"Любой, кто имеет информацию, фотографии и видео с места происшествия, может помочь ФБР установить личность убийцы", - добавили в сообщении.

Убийство Чарли Кирка - что известно

Как писал УНИАН, американский активист Чарли Кирк умер после стрельбы во время мероприятия в штате Юта. Как отметил президент США Дональд Трамп, никто в Соединенных Штатах Америки не понимал и не чувствовал сердца молодежи лучше, чем Чарли.

"Его любили и уважали все, особенно я, а теперь его больше нет с нами", - написал американский лидер.

Отмечается, что расследованием стрельбы занимаются четыре ведомства: полиция Орема, полиция Университета долины Юты, ФБР и Департамент общественной безопасности штата Юта.

Впоследствии директор ФБР сообщил, что в США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. В то же время комиссар Департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон заявил, что единственная информация, которую имеют правоохранители о подозреваемом, вероятном стрелке, взята с камер видеонаблюдения (CCTV) здесь, на территории кампуса.

"Мы имеем эти записи. Мы их анализируем. Но это записи с камер видеонаблюдения, поэтому вы можете представить, какое они имеют качество", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: