Победа Трампа вынудит Украину менять свою внешнюю политику, отметил обозреватель.

Дональд Трамп - тщеславный, самовлюбленный человек, и в случае его победы на выборах для него откроется небывалая историческая перспектива стать одним из тех президентов, который был бы причастен к победе уровня Второй мировой войны, да еще и в контексте противостояния США-Россия. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Два самых больших опасения заключаются в том, что приход к власти Трампа не только заблокирует американскую помощь Украине, но и станет апофеозом принуждения к миру, причём даже на условиях России. Но возникает вопрос: как на фактическом проигрыше в войне, в которой противник практически истощен, можно войти в историю победителем?" - задался вопросом эксперт.

По его словам, Трамп неоднократно заявлял, что при нем бы война в Украине никогда бы не началась, и его девиз "Make America great again" (Сделаем Америку великой снова) лакмусовой бумагой отражает то, чего хочет достигнуть этот человек: "А величия в поражении быть не может".

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По его мнению, Трамп захочет поставить точку в войне с позиции именно победителя, а не голубя мира, чего история точно не оценит.

"Дональд Трамп - очень сложная политическая фигура, приход к власти которой будет иметь свое влияние на Европу, страны Азии и, конечно же, войну Украины и России. Но ровно настолько, насколько сама фигура Трампа неоднозначная, говорить об однозначности его внешней политики также не приходится. Но стоит признать и то, что победа Трампа вынудит Украину менять и свою внешнюю политику с учетом особенностей амбициозного республиканца, порою выходящего далеко за пределы традиционной дипломатии и уставного поведения. Если это удастся Киеву в ближайшей перспективе, то поддержка Трампа может оказаться куда существеннее, нежели та, которую оказывали США при президентстве Байдена", - констатировал Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор. Он должен состояться 19 июля, писало CNN со ссылкой на два источника.

Этот разговор станет первым после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет его политика в отношении войны в Украине после победы на президентских выборах в ноябре.

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