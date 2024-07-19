Зеленский и Трамп планируют провести телефонный разговор, - CNN

Он должен состояться в пятницу, 19 июля.

Бывший президент Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор. Он должен состояться в пятницу, 19 июля.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомые с планами. Этот разговор станет их первым разговором после того, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне беспокойства в Европе относительно того, какой будет его политика в отношении войны в Украине после победы на президентских выборах в ноябре.

Как рассказал один из источников, графики сторон часто меняются. Уже некоторое время ведутся дискуссии о подходящем времени для звонка между Зеленским и Трампом.

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Выборы в США

После дебатов в Штатах и Европе возникли опасения, что действующий глава Белого дома Джо Байден можно проиграть выборы Трампу. Издание Ахіоѕ спрогнозировало, что Байден может выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

В то же время Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США. Недавно Вэнс, заявил, что Штаты не могут произвести достаточно оружия для победы Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США активизировали свою оборонно-промышленную базу. Мысль о том, что Украина не может победить в войне, Сингх отвергла.

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