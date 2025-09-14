США имеют рычаги влияния на Россию, но Трамп все еще их не использовал.

Во время второго срока президента США Дональда Трампа его пожелания последовательно игнорируются Израилем и Россией, хотя Израилем руководит союзник Трампа премьер-министр Беньямин Нетаньяху. А США при этом имеет рычаги влияния на обе страны, но Трамп их не использует. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что эта пассивность подчеркивает парадокс относительно Трампа: "Часто заявляя, что он положил конец полдюжине войн, он изображает себя как непревзойденного миротворца. Однако в двух конфликтах, которые он чаще всего обещал остановить - в Газе и Украине - он не желал использовать влияние США на Израиль и Россию".

Издание напомнило, что Израиль недавно нанес ракетные удары по политическим деятелям Хамаса в столице Катара. Они в тот момент должны были обсуждать предложения Трампа о прекращении боевых действий в Газе и освобождении заложников. А Путин, после встречи с Трампом на Аляске в прошлом месяце, усилил атаки дронов и ракет на Украину. На прошлой неделе силы европейских членов НАТО сбили российские дроны, проникшие на территорию Польши.

Видео дня

При этом Трамп публично почти не реагировал ни на одно из этих событий. Единственное, что он сделал - задал нечеткий вопрос относительно вторжения российских беспилотников в Польшу: "Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Вот и началось!". На следующий день он предположил, что вторжение "могло быть ошибкой" и выразил недовольство ситуацией. При этом это было первым случаем, когда НАТО сбило российский БПЛА на своем восточном фланге.

Также WSJ акцентирует внимание на том, что хотя европейские члены НАТО отправят самолеты и другие военные силы для усиления обороны восточного фланга против российских беспилотников, то о задействовании американских ресурсов пока не объявлялось.

В субботу Трамп добавил новые условия для введения того, что он назвал серьезными санкциями против России, - прекращение закупок российской нефти всеми странами Европы. Этот шаг по мнению некоторых бывших чиновников, "был рассчитан на отсрочку решений Белого дома по усилению экономического давления".

Представители администрации Трампа настаивают, что президент имеет твердый контроль над внешней политикой, приводя примеры, когда усилия США помогли приостановить или деэскалировать конфликты за рубежом с момента его вступления в должность, включая короткий конфликт между Индией и Пакистаном и пограничные столкновения между Камбоджей и Таиландом.

Издание цитирует помощников президента, по словам которых отношения Трампа с Нетаньяху и Путиным дают ему дипломатические возможности, а ухудшение этих отношений оказалось бы контрпродуктивным для мирных усилий Трампа и долгосрочных стратегий в Европе и на Ближнем Востоке.

Однако газета со ссылкой на наблюдателей пишет, что сами по себе двусторонние отношения не положат конец войнам, особенно между Москвой и Киевом.

"Для Путина амбиции уничтожить Украину выходят за пределы любого президента США. Он считает восстановление России своей исторической судьбой, и никакие личные влияния этого не изменят", - сказала Алина Полякова, президент и исполнительный директор Центра анализа европейской политики из вашингтонского аналитического центра.

Издание напомнило, что санкции, введенные в том числе США, продолжают ослаблять экономику России. Однако некоторые наблюдатели отмечают, что администрация Трампа не сделала достаточно для того, чтобы обеспечить выполнение уже существующих санкций, одновременно сопротивляясь планам Конгресса по введению новых, более жестких санкций против энергетического сектора России.

"Они потеряли часть своего влияния. Суть в том, что они готовы давить на более слабые страны и союзников, а не на противников", - сказал Эрик Грин, который работал ведущим экспертом по вопросам России в Совете национальной безопасности при Байдене.

К тому же Трамп, хотя и продает оружие европейским странам, которые планируют отправить его в Украину, воздерживается от предоставления американского оружия Киеву. Пентагон также не позволил украинцам использовать оставшиеся у них ракеты Atacms для обстрела российской территории, как это сделал президент Джо Байден во время последних месяцев своего пребывания в должности.

Союзники Трампа, включая республиканского сенатора Линдси Грэм из Южной Каролины, который возглавляет усилия Сената по наказанию российской экономики новыми санкциями, открыто призывают президента изменить курс.

Представители Белого дома заявили на прошлой неделе, что Трамп в последние дни провел многочисленные переговоры с законодателями по поддержке законодательства, с оговоркой, что президент должен иметь полномочия решать, как и когда применять санкции.

Позиция Трампа по санкциям против РФ

Напомним, что журналисты уже предположили, что Дональд Трамп не будет вводить новые санкции против России. Он выдвинул дополнительные условия для ЕС, которые касаются закупки российской нефти. Однако, это условие, почти наверняка, не будет выполнено.

По мнению народного депутата Александра Мережко позиция Трампа и выдвижение им дополнительных условий к ЕС также свидетельствуют о том, что он ищет обоснование для своего решения не применять дополнительных санкций. Он отметил, что когда политик меняет свою позицию, то это вызывает недоверие к нему.

Вас также могут заинтересовать новости: